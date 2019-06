Cena przenośnego klimatyzatora waha się od 1000 do 1500 złotych. Za klimatyzator stały trzeba zapłacić od 2500 do 3000 złotych. Jego instalacja to dodatkowy wydatek rzędu 1000-2000 złotych. Uprawnieni do tego są wyłącznie certyfikowani montażyści. Należy również pamiętać, że na instalację klimatyzatora trzeba uzyskać zgodę właściciela budynku. Używanie takiego urządzenia powoduje, że nasze rachunki za prąd rosną od 50 do 100 złotych miesięcznie. O szczegółach, w programie "Bilans" mówił Paweł Blajer.

