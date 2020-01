Ikea poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży jednego z produktów z powodu niezgodności z wymogami sieci. Chodzi o kubek podróżny Troligtvis.

Sieć zaapelowała do wszystkich klientów, którzy mają kubek podróżny Troligtvis oznaczony jako "Made in India", aby przestali go używać.

"Najnowsze wyniki badań wskazują, że produkt może wydzielać substancje chemiczne w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości graniczne" - wskazano w komunikacie.

Ikea wycofuje produkt ze sprzedaży

Lidl wycofuje produkt ze sprzedaży Lidl poinformował na swojej stronie o wycofaniu z rynku jednego z artykułów z po... zobacz więcej » Ikea zachęca klientów, którzy posiadają ten kubek, "do zwrócenia go w dowolnym sklepie Ikea i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy". Dowód zakupu nie jest wymagany.

Powyższy kubek jest w sprzedaży od października 2019 roku.

ZOBACZ ZDJĘCIE PRODUKTU

Sieć wyjaśniła, że wszystkie typy produktów Ikea są stale poddawane testom i muszą być zgodne z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz własnymi wymaganiami wewnętrznymi.

"Niedawno otrzymaliśmy wyniki badań wykazujące, że kubek podróżny może wydzielać ftalan dibutylu (DBP) w ilościach przekraczających ustalone limity. Wiele lat temu Ikea podjęła decyzję o zakazie stosowania ftalanów w produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością i dlatego wstrzymała sprzedaż kubka podróżnego na czas dochodzenia oraz testów, które mają na celu ustalenie pierwotnej przyczyny problemu" - czytamy.