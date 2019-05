Ikea rozpoczyna globalną akcję naprawczą dotyczącą jednego z modeli komód. Osoby, które kupiły mebel, będą mogły otrzymać za darmo elementy zabezpieczające - podała firma w komunikacie.

Ikea została poinformowana o trzech przypadkach obluzowania się składanej części stołu do przewijania Sundvik i upadkach dzieci. Firma w komunikacie na stronie wyjaśnia, że "w każdym z tych przypadków stół nie był zabezpieczony za pomocą okuć w sposób opisany w instrukcji montażu".

Sundvik to mebel, którego głównym przeznaczeniem jest przewijanie małych dzieci, ale może służyć do przechowywania jako mała komoda.

- Jest nam bardzo przykro, że doszło do tych zdarzeń, choć na szczęście, według naszej wiedzy, dzieciom nic poważnego się nie stało – tłumaczy w komunikacie Emelie Knoester, kierownik działu Ikea dla dzieci.

W informacji na stronie firmy zwrócono uwagę na to, że klienci pomimo korzystania z mebla na co dzień, często nie używają okuć zabezpieczających dołączonych do zestawu. Wiele osób już ich się pozbyło.

Dlatego Ikea ogłosiła akcję naprawczą. Wszyscy, którzy posiadają stół Sundvik mogą się zwrócić do sklepu sieci i bezpłatnie, bez pokazania paragonu, otrzymać okucia zabezpieczające.

Ikea wyraziła przekonanie, że "produkt jest całkowicie bezpieczny, jeśli jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dołączoną instrukcją montażu".