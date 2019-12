Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz brak możliwości realizacji płatności internetowych. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów niektórych banków.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 23.00 nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Bank BPS

W piątek od godziny 21.00 do północy z powodu trwających prac serwisowych system bankowości internetowej będzie niedostępny.

Bank Pocztowy

W związku z pracami modernizacyjnymi, we wtorek od 18.00 maksymalnie do 18.00 w środę, mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej i mobilnej.

Nest Bank

Od godziny 19.00 we wtorek do godziny 12.30 w środę wystąpią czasowe utrudnienia w dostępie do konta. "Bankowość internetowa i aplikacja mobilna działać będą w trybie przyjmowania zleceń, co oznacza, że Twoje zlecenia (np. zlecenie przelewu) zostaną zapisane w systemie, ale zrealizowane dopiero po zakończeniu prac" - czytamy w komunikacie.

Nie będzie również możliwości realizacji przelewów natychmiastowych oraz doładowania telefonu komórkowego. Niedostępne będą też płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem NestPrzelewu.

Ponadto klienci w tym czasie nie otworzą nowego konta, nie złożą wniosku o kredyt ani o wydanie karty.

Toyota Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 20.00-2.00, będą przeprowadzane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.



Jak poinformowano w komunikacie, w godzinach 20.00-21.00 mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych, natomiast w godzinach 20.00-02.00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego i usługi tak zwanych szybkich płatności.