Sugerowałabym przeniesienie hulajnóg z chodników wyłącznie na ścieżki rowerowe; do tego obowiązek jazdy w kasku i określenie minimalnego wieku użytkownika - zaproponowała w opublikowanej w czwartek rozmowie z "Dziennikiem Gazeta Prawna" minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Kwestia braku precyzyjnych regulacji w sprawie poruszania się hulajnogami, w szczególności hulajnogami elektrycznymi, stała się głośna po wypadku, do jakiego doszło w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Nastolatek na elektrycznej hulajnodze zderzył się na chodniku z pieszą. Kobieta trafiła do szpitala, ale została również ukarana mandatem.

- Pani (...) w pewnym momencie zrobiła krok w bok, dokładnie przed nastolatka jadącego na hulajnodze, który był już na jej wysokości i nie miał szans na wykonanie jakiegokolwiek manewru – tłumaczył wówczas Mariusz Mrozek z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Okazało się, że polskie prawo nie nadąża za rosnącą popularnością nowych środków transportu, w tym elektrycznych hulajnóg i traktuje ich użytkowników tak samo, jak pieszych. Nie tylko zezwala na jazdę hulajnóg po chodniku, ale wręcz zabrania korzystania z jezdni.

Chodzi o bezpieczeństwo

"Co do hulajnóg, to już kilka miesięcy temu odbyliśmy rozmowę z ministrem (infrastruktury Andrzejem - red.) Adamczykiem, by jeszcze przed sezonem wiosennym spróbować zająć się tym problemem" - stwierdziła w rozmowie z "DGP" Emilewicz. Nie do końca bezpieczne hulanie na hulajnogach Z jaką prędkością można jechać hulajnogą elektryczną? Poruszając się na niektóry... zobacz więcej »



Jak tłumaczyła, "gdy w Ministerstwie Infrastruktury był jeszcze wiceminister Marek Chodkiewicz, informował nas, że jest gotowy z odpowiednią legislacją".

"Nie chcę wchodzić w kompetencje innego resortu. Sprawa jest jednak ważna, gdyż chodzi o bezpieczeństwo użytkowników dróg i pieszych oraz niepewność przedsiębiorców, prowadzących tego typu działalność. Ja dodałabym tu jeszcze aspekt estetyki miast. W Warszawie mamy już trzy-cztery firmy, które oferują taką usługę, a ich hulajnogi są porzucane byle gdzie, stwarzając niebezpieczeństwo dla ruchu przede wszystkim pieszego" - powiedziała Emilewicz.



Pytana, jakie zmiany by zaproponowała, powiedziała, że "sugerowałaby przeniesienie hulajnóg z chodników wyłącznie na ścieżki rowerowe".



"Do tego obowiązek jazdy w kasku i określenie minimalnego wieku użytkownika. Gdy widziałam, jak moje 7-letnie dziecko jeździ, stwierdziłam, że jeszcze długo się na to ponownie nie zgodzę. Przydałyby się też jakieś stacje dokujące, w których użytkownicy mogliby zostawiać hulajnogi" - dodała szefowa MPiT.

"To jednak moje obserwacje, a w przypadku zaangażowania w poszukiwanie rozwiązań dbam o to, aby te kwestie szeroko konsultować z samymi zainteresowanymi stronami, wówczas wachlarz propozycji jest znacząco szerszy, tego również wymaga odpowiedzialność wynikająca z funkcji publicznej, którą mam zaszczyt pełnić" - zaznaczyła.

Stanowisko MI

W kwietniu rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś zapowiedział, że jego resort chce uregulować zasady korzystania z dróg publicznych przez osoby poruszające się elektrycznymi hulajnogami. Zadeklarował też, że gotowy projekt noweli ma pojawić się w drugim kwartale 2019 roku.

Jak podkreślił Huptyś, Ministerstwo Infrastruktury dostrzega potrzebę uregulowania zasad korzystania z dróg publicznych przez osoby poruszające się przy użyciu urządzeń transportu osobistego, oraz wymagań dla tych urządzeń.

Dodał, że resort będziemy dążył do wypracowania "optymalnego rozwiązania prawnego", pozwalającego na korzystanie z elektrycznych hulajnóg, "przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych".