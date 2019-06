Umowy w sprawie myśliwców F-16, śmigłowców S-70i Black Hawk czy baterii Patriot - to tylko niektóre z wojskowych kontraktów, jakie Polska podpisała w ostatnich kilkunastu latach z USA.

System rakietowy HIMARS

Jedną z najnowszych umów, jakie Polska podpisała z USA, dotyczyła dostawy amerykańskiego systemu artylerii rakietowej HIMARS. Została ona zawarta w lutym tego roku podczas wizyty w Warszawie wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a. Cena za 20 wyrzutni z amunicją, kupowanych w ramach programu Homar, to 414 milionów dolarów.

System Himars będzie służył do rażenia wybranych celów, takich jak kluczowe obiekty o znaczeniu militarnym, elementy logistyczne i dowodzenia, elementy ugrupowania bojowego pododdziałów przeciwlotniczych oraz artylerii naziemnej. To kolejny element, po wprowadzeniu samobieżnych armatohaubic Krab i moździerzy samobieżnych Rak, modernizacji wojsk rakietowych i artylerii.

Produkowany przez koncern Lockheed Martin HIMARS to lekki, mobilny kołowy wariant rodziny wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych MLRS. HIMARS przenosi jeden zasobnik sześciu kierowanych rakiet GMLRS lub jeden pocisk taktycznego systemu rakietowego sił lądowych ATACMS, na podwoziu 5-tonowej ciężarówki. Jak zaznaczył producent, system osiągnął ponad 1,5 miliona godzin operacyjnych w działaniach wykonywanych przez siły zbrojne USA i wojska sojusznicze, licząc od wprowadzenia do służby w roku 2005.

Źródło: PAP System mobilnych wyrzutni HIMARS

Śmigłowce S-70i Black Hawk

W styczniu minister obrony Mariusz Błaszczak i prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki podpisali w Mielcu umowę na dostawę czterech śmigłowców S-70i Black Hawk dla armii. Maszyny mają trafić do wojsk specjalnych do grudnia. Wartość umowy to 683,4 miliona złotych.



Amerykański Black Hawk to średni, dwusilnikowy śmigłowiec wielozadaniowy. W wersji eksportowej, oznaczonej jako S-70i, jest montowany w PZL Mielec, gdzie wytwarza się także części tego śmigłowca. PZL Mielec jako własność korporacji Sikorsky należą do koncernu Lockheed Martin. Pierwszy Black Hawk z Mielca został oblatany w 2010 r. Zależnie od wersji, konfiguracji kabiny i wyposażenia żołnierzy, może zabrać maksymalnie 11-17 żołnierzy, jego maksymalna prędkość to 295 km/h, a zasięg ok. 500 km. Black Hawk, wyprodukowany w ponad 30 tys. egzemplarzy, został dotychczas kupiony lub wybrany przez ponad 30 państw. Black Hawki z Mielca zakupiła w ubiegłym roku polska policja.

System Patriot

Kontrakt podpisany w marcu 2018 roku między rządami Stanów Zjednoczonych i Polski o wartości 4,75 miliarda dolarów (około 16,6 miliarda złotych, z czego 700 milionów złotych z ma trafić do polskich zakładów zaangażowanych w program) przewiduje dostawę dwóch baterii systemu Patriot, na które złożą się cztery jednostki ogniowe, w tym cztery sektorowe radary, cztery stanowiska kierowania walką, 16 wyrzutni, sześć stanowisk kierowania i dowodzenia, 12 radiolinii i 208 rakiet PAC-3 MSE.

Polskie baterie Patriot mają być zintegrowane z opracowywanego dla US Army systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS. Zgodnie z umową dotyczącą pierwszej fazy programu obrony powietrznej i przeciwrakietowej średniego zasięgu Wisła baterie Patriot mają trafić do Polski w 2022 roku.

Kontrakt na produkcję systemu Patriot dla Polski, wart ponad 1,5 miliarda dolarów, wojska lądowe Stanów Zjednoczonych przyznały firmie Raytheon.

Samoloty dla VIP-ów

Umowę o dostawie dwóch samolotów Gulfstream G550 - 16-miejscowych transatlantyckich maszyn dla VIP podpisano w listopadzie 2016 roku. Wartość kontraktu wyniosła około 440,5 mln zł netto, a z podatkiem ponad 538 mln zł. Maszyny zostały dostarczone w czerwcu i lipcu ubiegłego roku. Do każdej z nich MON przewidziało przeszkolenie trzech załóg - łącznie 18 osób.



MON zakupiło także trzy średniej wielkości samoloty Boeing 737-800NG w wersji BBJ2 (Boeing Business Jet). Pierwszy z nich wylądował w Warszawie w listopadzie ubiegłego roku. Wnętrze samolotu wymaga przebudowy z seryjnej konfiguracji pasażerskiej do wariantu VIP. Kolejne dwa samoloty tego typu mają zostać dostarczone w 2020 roku.

Pociski kierowane AGM-158A JASSM

W grudniu 2014 roku MON podpisało umowę z rządem USA na zakup 40 pocisków bojowych oraz aparaturę kontrolno-pomiarową i testującą. To pociski do myśliwców F-16.

Kontrakt był wart ok. 250 mln dolarów. W 2017 pierwsze samoloty wyposażono w nowe rakiety. Są zbudowane z uwzględnieniem wymogów technologii obniżonej wykrywalności (stealth) i służą do rażenia celów naziemnych.

Myśliwce F-16

W 2003 roku podpisano kontrakt o wartości 3,2 mld dolarów za 48 samolotów F-16C/D Jastrząb. Był to największy kontrakt na zakup broni dla polskiej armii. Nasz kraj był pierwszym z krajów wschodniej flanki NATO, który zastąpił posowieckie myśliwce. Myśliwiec do służby oficjalnie wszedł 9 listopada 2006 roku.

Co z F35?

W poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekonywał, że "wkrótce Polska dołączy do elitarnego grona państw, których siły powietrzne posiadają najnowocześniejsze samoloty F-35".

- Zależy mi na tym, żeby ten proces przebiegał szybko i skutecznie - zaznaczył.

Pod koniec maja szef MON poinformował, że Polska wysłała "zapytanie ofertowe (LOR) do naszych amerykańskich partnerów w sprawie zakupu 32 samolotów F35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym". "Najwyższy czas zastąpić postsowiecki sprzęt najnowocześniejszymi myśliwcami" - dodał.