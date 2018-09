Program dotacji do wymiany pieców jest już gotowy. W tej chwili trwają tylko testy systemu informatycznego w celu sprawnego przyjmowania wniosków. W gminach rozpoczęliśmy już szkolenia dla beneficjentów - powiedział w TVN24 BiS minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że efektem programu powinny być niższe rachunki za ogrzewanie.

Jak powiedział minister Kowalczyk program Czyste Powietrze adresowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, ale tylko dla osób fizycznych. - Dlatego, że w przypadku firm mielibyśmy do czynienia z pomocą publiczną, co jest niedozwolone. Tutaj musimy odróżniać firmy od osób fizycznych, przeznaczających domy jednorodzinne na cele mieszkaniowe - podkreślił.



Niższe rachunki

Kowalczyk podkreślił, że program jest nowatorski. - Wymiana pieca połączona jest z termomodernizacją. Chodzi nam o to, aby przy wymianie pieca, na przykład z węglowego na gazowy beneficjent nie płacił drożej za energię. Wobec tego proponujemy też termomodernizację, żeby tej energii zużywał mniej. W efekcie całego przedsięwzięcia powinien płacić za ogrzewanie mniej niż do tej pory - wyjaśniał szef resortu finansów.

Jak dodał termomodernizacja będzie polegała na ociepleniu ścian, stropów, wymianie okien, drzwi i wymianie źródła ogrzewania.

Minister podkreślił, że wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów inwestycji, zależności od dochodu na osobę w rodzinie. - Dotacja będzie realizowana w formie zwrotu za poniesione nakłady, a jeżeli ktoś nie ma to będziemy proponować pożyczkę obejmującą cały koszt inwestycji. Pożyczka będzie oczywiście zmniejszona o przynależną kwotę dotacji - doprecyzował.

Czyste Powietrze - wysokość dotacji i pożyczek

O programie

Program Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet to 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.



Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów inwestycji, zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Jak tłumaczył resort środowiska, tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. "Piątka" za miliardy. Sprawdzamy obietnice Morawieckiego "Piątka Morawieckiego", czyli niedzielne obietnice Prawa i Sprawiedliw... zobacz więcej »



W ramach programu 3 mln domów ma zostać poddanych termomodernizacji.

Termomodernizacja na wybory samorządowe

W minioną niedzielę na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki przedstawił program partii na zbliżające się wybory samorządowe. Jednym z filarów programu ma być właśnie termomodernizacja, która ma przyczynić się do obniżenia rachunków za energię.

To co jest bolączką, zmorą zwykłych obywateli, to wysokie rachunki za ciepło, za energię. Dlatego rozpoczynamy i właśnie we wrześniu ruszamy z tym na wybory samorządowe, z największym programem termomodernizacji - Ciepły dom - niższe rachunki, czystsze środowisko, zdrowie dla ludzi - powiedział szef rządu.