Handlowa Solidarność zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o zintensyfikowanie kontroli w sklepach, które obchodzą zapisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Chodzi przede wszystkim o placówki próbujące ominąć niedzielny zakaz handlu rozszerzając działalność np. o prowadzenie placówek pocztowych.

Na takie posunięcie zdecydowała się na przykład sieć Żabka, której sklepy są przemianowywane na placówki pocztowe i w związku z tym działają także w niedziele niehandlowe. Mogą pozwolić sobie na taki krok, ponieważ można w nich odbierać przesyłki kurierskie dostarczane przez Pocztę Polską. W podobnym zakresie sieć współpracuje również z DHL.

Handlowa Solidarność uważa, że na podobny krok mogą decydować się kolejne sieci, które chcąc skorzystać z wyłączeń od ograniczenia handlu zmieniają rodzaj przeważającej działalności w rejestrze PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Obchodzenie ustawy

- Zdarzają się przypadki obchodzenia zapisów ustawy. Niektórzy właściciele sklepów spożywczych czy monopolowych zmieniają wpis w rejestrze PKD dotyczący przeważającej działalności i udają, że są np. kioskami z papierosami – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.



Przewodniczący podkreśla, że choć zdecydowana większość pracodawców podporządkowała się nowym przepisom, to są przypadki obchodzenia jej zapisów, co powinno jego zdaniem być eliminowane.



- Niezgodne z prawdą zmiany dotyczące prowadzonej działalności w rejestrze PKD są przestępstwem zagrożonym karą nawet dwuletniego więzienia. Mam nadzieję, że pracodawcy dopuszczający się tego typu praktyk zdają sobie z tego sprawę. Zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Pracy, aby inspektorzy PIP podczas kontroli w placówkach handlowych zwracali również uwagę na ten aspekt – wskazuje Bujara.



Handlowa Solidarność w piśmie do Głównego Inspektora Pracy szczególną uwagę zwraca na przyjmowanie przez sklepy statusu placówek pocztowych.



- Sklepy nie spełniają przesłanek zawartych w definicji placówki pocztowej zapisanej w ustawie Prawo pocztowe. Tym samym postępują niezgodnie z prawem. Liczymy, że Państwowa Inspekcja Pracy podejmie zdecydowane kroki w tym zakresie, zanim te naganne praktyki ulegną eskalacji. Problem zauważył też resort rodziny i zapowiedział nowelizację ustawy w tym zakresie. To realizacja postulatu Solidarności, który zgłaszamy od wielu tygodni – podkreśla szef handlowej Solidarności.

Potrzeba pieniędzy

Handlowa Solidarność poinformowała również, że w najbliższych dniach zwróci się do marszałka Sejmu oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie działań Państwowej Inspekcji Pracy, aby mogła ona w pełni realizować działalność kontrolną dotyczącą ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.



- Z takim wnioskiem zwróciliśmy się do pana marszałka Kuchcińskiego już podczas prac nad tegorocznym budżetem. Niestety nasze pismo w tej sprawie pozostało bez odpowiedzi. Po wejściu w życie wolnych niedziel w handlu, gołym okiem widać, że bez zwiększenia środków finansowych PIP nie jest w stanie w pełni realizować swoich nowych zadań – zaznacza Bujara.

Niedziele bez handlu

Ustawa ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku. W 2018 r. Polacy będą mogli zrobić zakupy w łącznie 21 niedziel. Najbliższa niedziela bez handlu przypada na 20 maja. Natomiast tydzień później, czyli 27 maja sklepy będą otwarte.

Źródło: tvn24bis Niedziele wolne od handlu w 2018 roku

Liczne wyjątki

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie będzie obowiązywał: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, placówkach pocztowych.