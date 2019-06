Od dziś, czyli od środy 26 czerwca obowiązują zliberalizowane przepisy, które mają ułatwić zakup i obrót ziemią. Działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem.

Ograniczenia w obrocie ziemią zostały wprowadzone m.in. przez ustawę z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisy dotyczą obrotu ziemią państwową, jak i prywatną.



Głównym punktem noweli jest zwiększenie do 1 ha nieruchomości rolnej, które będą mogły nabywać również osoby niebędące rolnikami. Taką działkę można będzie kupić także na terenie miasta. Dotychczas nie rolnik mógł nabyć nieruchomość tylko o powierzchni do 0,3 ha.

Ograniczenia