Handlowa niedziela, standardowe godziny pracy w poniedziałek i skrócone w wigilijny wtorek. Tak będą wyglądały najbliższe dni w handlu. Poniżej przedstawiamy kalendarz na okres świąteczno-noworoczny.

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w najbliższą niedzielę będziemy mogli zrobić zakupy zarówno w większych, jak i mniejszych sklepach. Ograniczeń nie będzie też w poniedziałek 23 grudnia.

Natomiast 24 grudnia sklepy mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14.00. Część sieci zamknie placówki nawet wcześniej.

Wigilia

Do godziny 13.30 będą otwarte sklepy Dino. Placówki sieci Biedronka będą otwarte do godziny 13.00.

Źródło: PAP Kalendarz handlowy Do godziny 13.00 w Wigilię będą również otwarte sklepy Auchan, Carrefour, Kaufland, Polomarket oraz Tesco.

Krócej tego dnia będzie otwarty Lidl. Według informacji przesłanych tvn24bis.pl w Wigilię sklepy będą otwarte do 12.30.

Do godziny 14.00 będą zaś otwarte sklepy Żabka. "Po godzinie 14.00 decyzję o otwarciu placówki samodzielnie podejmują przedsiębiorcy korzystający z wyłączeń zawartych w ustawie. Informacje o dokładnych godzinach otwarcia sklepów Klienci znajdą w poszczególnych placówkach" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi. Podobnie wygląda sytuacja sklepów franczyzowych Carrefour Express i Globi.

W największych sklepach zakupów nie zrobimy w środę (25 grudnia) i czwartek (26 grudnia). Ratunkiem mogą być mniejsze placówki pod warunkiem, że sprzedaż w nich właściciel prowadzi "we własnym imieniu i na własny rachunek".

Największe sklepy w standardowych godzinach będą natomiast otwarte w piątek (27 grudnia). Co ważne, handel będzie się odbywał także w ostatnią niedzielę tego roku (29 grudnia).

Sylwester i Nowy Rok

Rząd szykuje trzy dodatkowe opłaty. Projekt jest już gotowy Dodatkowe opłaty od słodzonych napojów, od tak zwanych małpek i reklam suplement... zobacz więcej » Na krótszy czas otwarcia sklepów klienci muszą się przygotować natomiast we wtorek, 31 grudnia.

W sylwestra sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godziny 19. Do 18 zakupy zrobimy w placówkach należących do sieci Lidl, Polomarket, Tesco oraz Carrefour.

Sklepy franczyzowe Carrefour Express i Globi "otwarte będą zgodnie z decyzją właściciela. W każdym sklepie będzie umieszczona odpowiednia informacja dla klientów" - poinformował Carrefour.

W zależności od lokalizacji do godziny 18 lub 19 będą otwarte w sylwestra placówki Auchan. Z kolei do godziny 21 będzie można zrobić zakupy w sklepach Dino.

Największe sklepy będą zamknięte 1 stycznia.