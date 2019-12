Sieci skróciły godziny otwarcia sklepów w sylwestra. Część z nich zostanie zamkniętych o godzinie 18. Poniżej przedstawiamy kalendarz handlowy na najbliższe dni.

Największe sklepy w standardowych godzinach są otwarte w poniedziałek, 30 grudnia.

Sylwester i Nowy Rok

Na krótszy czas otwarcia placówek klienci muszą się przygotować natomiast we wtorek, 31 grudnia.

W sylwestra sklepy sieci Biedronka będą otwarte do godziny 19. Do 18 zakupy zrobimy w placówkach należących do sieci Lidl, Polomarket, Tesco oraz Carrefour.

W zależności od lokalizacji do godziny 18 lub 19 będą otwarte w sylwestra placówki Auchan. Z kolei do godziny 21 będzie można zrobić zakupy w sklepach Dino.

Największe sklepy będą zamknięte 1 stycznia.

Zakaz handlu po nowemu

Od początku 2020 roku czekają nas spore zmiany w handlowym kalendarzu. Zakaz handlu będzie już bowiem obowiązywał we wszystkie niedziele z wyjątkiem: 26 stycznia, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.