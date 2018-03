Rząd podbija cenę paliwa o 10 groszy na litrze, pod hasłem zbierania pieniędzy na elektromobliność - pisze wtorkowa "Gazeta Wyborcza". W ten sposób gazeta ocenia pomysł Ministerstwa Energii, które chce wprowadzić opłaty emisyjne doliczane do ceny paliwa. Projektem ustawy we wtorek zajmie się rząd.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o o biokomponentach i biopaliwach, który przewiduje m.in. powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Fundusz zasili m.in. nowa opłata emisyjna od paliw oraz środki z ewentualnych opłat za wjazd do stref czystego transportu. Pieniądze mają wspierać rozwój rynku i infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie, w tym m.in. energii elektrycznej, CNG, LNG i wodoru.

Według projektu ustawy, opłata emisyjna będzie wynosiła 80 zł na 1000 litrów benzyny lub oleju napędowego, czyli 8 gr na litr. Jak zauważa "Gazeta Wyborcza", po doliczeniu podatku VAT daje to 10 gr do każdego litra paliwa. "Opłata emisyjna nie będzie doliczana do ceny autogazu, ale powodów wprowadzenia ulgi dla tego paliwa resort ministra Krzysztofa Tchórzewskiego nie wyjaśnił" - dodaje GW.

Zdaniem gazety, "skutki odczują także ci, którzy nie mają samochodów", ponieważ wzrost cen paliwa przełoży się na wzrost kosztów transportu, produkcji i budownictwa.

Źródło: tvn24 Składniki ceny paliw

Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty do paliwa. To może oznaczać droższe tankowanie Osiem groszy netto ma wynieść nowa opłata doliczana do każdego litra benzyny i o... zobacz więcej » "Dla przeciętnego polskiego kierowcy, który wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego tankuje 100 litrów paliwa miesięcznie, nowa opłata oznaczać będzie wzrost wydatków o 120 zł" - pisze "Gazeta Wyborcza".

W artykule przypominano opinię resortu energii, który stwierdził, że "wprowadzenie opłaty emisyjnej nie powinno skutkować bezpośrednim wzrostem cen dla klientów detalicznych". Podobnego zdania są koncerny paliwowe - PKN Orlen i Lotos.

Z drugiej strony, GW zauważa, że zupełnie inaczej sprawę oceniają eksperci. - To niemożliwe, aby wprowadzenie nowej opłaty nie odbiło się na cenach paliw - ocenia w rozmowie z "Gazetą" Urszula Cieślak, z firmy analitycznej BM Reflx.



Na Fundusz i czyste miasta

"Gazeta Wyborcza" przypomina także, że projekt nowelizacji ma również zmienić ustawę o elektromobilności, wprowadzając opłaty za wjazd pojazdami o napędzie spalinowym do przewidzianych przez ustawę stref czystego transportu. Takie strefy będą mogły tworzyć samorządy.

Zgodnie z propozycją, opłata ma wynosić maksymalnie 25 zł za dobę i 2,5 zł za godzinę. Mogłaby też mieć formę abonamentu lub ryczałtu. Opłata stanowiłaby dochód gminy, który może być wykorzystany na potrzeby m.in. oznakowania strefy czystego transportu czy zakupu autobusów zeroemisyjnych.