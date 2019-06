Widzimy to na co dzień na bazarach i w warzywniakach. Teraz potwierdzają to też dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wprawdzie wzrost cen owoców i warzyw wyhamował w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wciąż niektóre produkty są dużo droższe niż rok temu. Z danych GUS wynika, że na targowiskach najbardziej wzrosły ceny ziemniaków - o 138 procent rok do roku.

Jak podał GUS, wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych - pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu rzeźnego i mleka krowiego - nie zmienił się w stosunku do kwietnia 2019 r. Natomiast w skali roku ceny skupu tych produktów wzrosły o niemal 11 proc.



W skali miesiąca na targowiskach ceny większości produktów rolnych wzrosły, z wyjątkiem cen żyta, jęczmienia, owsa i żywca wołowego. Natomiast w skali roku podrożało wszystko, oprócz wołowiny. Najnowsze dane o wzroście cen. "Jest potencjał do rozpędzania" Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku wzrosły rok do roku o 2,4 p... zobacz więcej »

Ceny ziemniaków ostro w górę

Najwyższy wzrost zanotowały ceny ziemniaków. W skali roku wzrost ceny w skupie wyniósł niemal 40 proc., chociaż w maju w skupie ziemniaki były tańsze o 6,6 proc. niż w kwietniu.

Natomiast na targowiskach w maju płacono za nie o 24 proc. więcej niż przed miesiącem i o 138 proc. więcej niż przed rokiem.