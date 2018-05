Produkt Krajowy Brutto w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 5,2 procent rok do roku - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej GUS podał w tzw. szacunkach flash, że w pierwszym kwartale rok do roku PKB wzrósł o 5,1 proc. W IV kwartale 2017 r. było to 4,9 proc. rok do roku. Cięcia w unijnym budżecie. Jest propozycja dla Polski 64,4 mld euro - taką kwotę ma otrzymać Polska z unijnego budżetu na politykę spó...

Inwestycje

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w I kwartale wzrosły o 8,1 proc. rok do roku, konsumpcja prywatna o 4,8 proc., zaś popyt krajowy o 6,8 proc. rok do roku.



Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się, że inwestycje wzrosły o 8,7 proc., konsumpcja prywatna o 5,2 proc., zaś popyt krajowy o 5,4 proc. rok do roku.