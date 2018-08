Odtwórz: Stały Komitet RM: Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r

Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2018 roku wzrósł o 5,1 procent rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 5,2 procent rok do roku w pierwszym kwartale - wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Rozczarowały inwestycje.

Dzisiejszy komunikat GUS potwierdza wcześniejszy szacunek flash.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w drugim kwartale wzrosły o 4,5 proc. rok do roku, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,9 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 4,8 proc. rok do roku.

Rozczarowały zwłaszcza inwestycje. Na początku sierpnia ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że wzrosły one o 9 proc. Pozostałe składniki wzrostu okazały się bliskie prognoz - przewidywano, że konsumpcja prywatna w drugim kwartale wzrosła o 4,6 proc., zaś popyt krajowy o 5,1 proc. rdr. Minister: jesteśmy na szczycie koniunktury Dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają, że znajdujemy się na szczycie... zobacz więcej »

- Wzrost inwestycji okazał się być dużym rozczarowaniem, biorąc pod uwagę duży wzrost nakładów inwestycyjnych samorządów i przedsiębiorstw oraz wysoki przyrost produkcji budowlanej. Jeżeli odczyt ten nie zostanie poddany rewizji (a jest to mało prawdopodobne), to oznacza to, że wzrost inwestycji w II kwartale został praktycznie w 100 proc. wygenerowany przez aktywność samorządów, widoczną także w odbiciu inwestycji dużych przedsiębiorstw z sektora publicznego - skomentowali dzisiejsze dane analitycy mBanku.

- Komentarz GUS wskazuje na wpływ sposobu księgowania wydatków militarnych, który podwyższył dynamikę inwestycji w I kwartale i obniżył w II kwartale. Nie mając bardziej szczegółowych danych, możemy z dynamik inwestycji w I półroczu po prostu wyciągnąć średnią (6 proc. r/r). Nie zmienia to ogólnego obrazu aktywności inwestycyjnej – wyczekiwane przez obserwatorów polskiej gospodarki odbicie w inwestycjach przedsiębiorstw prywatnych wciąż się nie wydarzyło. Przemawia za nim wciąż wiele czynników, ale w tej kwestii musimy pozostać agnostyczni – nie uwierzymy w jego zaistnienie dopóty, dopóki się ono nie pojawi w danych. Wyniki badań NBP, dotyczące planów inwestycyjnych i inwestycji rozpoczętych nie wskazują, aby miało się to zmienić w najbliższych miesiącach - dodali.

Także Piotr Piękoś, ekonomista w banku Pekao, podkreślił, że inwestycje okazały się sporym negatywnym zaskoczeniem. - W obliczu widocznego przyspieszenia inwestycji w przypadku dużych firm (vide: dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw za pierwsze półrocze) oraz bardzo wysokiej dynamiki inwestycji samorządów w drugim kwartale br., odczyt ten sugeruje utrzymującą się zapaść inwestycji w przypadku mniejszych przedsiębiorstw - ocenił ekonomista.