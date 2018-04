Polska gospodarka w 2017 roku urosła o 4,6 procent - wynika z komunikatu GUS. To tyle, ile wcześniej szacowano. Niższy od poprzedniego jest jednak szacunek wzrostu gospodarki w czwartym kwartale 2017. Wyniósł on 4,9 procent, a nie 5,1 procent.

GUS zweryfikował też dane o wzroście PKB za pierwszy kwartał 2017 roku do 4,4 proc. (wobec 4,1 wcześniej) i za trzeci kwartał do 5,2 proc. (wobec 4,9 proc.).

Urząd mocno zrewidował również dane o wzroście inwestycji w czwartym kwartale 2017 r. - obniżył szacunek do 5,4 proc. rdr z podawanych poprzednio 11,3 proc.



"Na spadek (złożyły się niższe nakłady poniesione przez jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych (w tym głównie nakłady poniesione przez jednostki samorządowe oraz nakłady poniesione na systemy uzbrojenia)" - napisano w komentarzu GUS do danych.

Deficyt i dług

GUS podał również, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyniósł 1,7 proc. PKB wobec 2,3 proc. PKB w 2016 r. Wcześniej GUS podawał, że ten deficyt wyniósł 1,5 proc.

Natomiast dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2017 r. 50,6 proc. PKB wobec 54,2 proc. PKB w 2016 roku.