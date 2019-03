W lutym bieżącego roku inflacja wyniosła 1,2 procent rok do roku, a wobec stycznia bieżącego roku ceny wzrosły o 0,4 procent - wynika z piątkowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2019 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4 proc. (w tym usług – o 0,6 proc. i towarów – o 0,2 proc.). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,2 proc. (w tym usług – o 2,3 proc. i towarów – o 0,9 proc.)" - napisano.

Aktualizacja systemu wag

GUS poinformował, że podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. urząd dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest on oparty na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych.



Jak wyjaśniono, w świetle tych badań w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2018 r. nastąpiły różnice w poszczególnych grupach mających znaczenie w strukturze konsumpcji. Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie transportu, żywności i napojów bezalkoholowych, restauracji i hoteli oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, łączności, zdrowia, rekreacji i kultury oraz odzieży i obuwia.



"W związku z tym odnotowano inny wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, niż obserwowany przy obliczeniach wstępnych danych za styczeń br. W styczniu br. w stosunku do stycznia ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7 proc., wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 0,9 proc. Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku do poprzedniego miesiąca uległ zmianie (spadek o 0,2 proc. wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 0,1 proc.)" - czytamy w komunikacie GUS.

Odnosząc się do inflacji w lutym br., GUS zwrócił uwagę na istotny wpływ wyższych cen warzyw oraz usług transportowych ma inflację.

Komentarze ekonomistów

"Zrewidowane dane o inflacji malują nieco łagodniejszy jej obraz, co wynika przede wszystkim z obniżenia ścieżki inflacji bazowej z uwagi na niższy punkt startowy. Tym niemniej, wzrosty inflacji w trakcie roku są naszym scenariuszem bazowym. Kluczowym czynnikiem pozostaje zachowanie cen energii elektrycznej i decyzja URE w kwestii taryf dla gospodarstw domowych" - piszą analitycy z mBank Research.

Z kolei według ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan Soni Buchholtz "na bardziej szczegółowe informacje o dynamice cen produktów stanowiących składowe koszyka będzie trzeba poczekać". - Najprawdopodobniej powiedzą one o rzeczywistych cenach energii i roli wysokich wynagrodzeń, a także o stopniu, w jakim przedsiębiorcy będą przenosić koszty nakładów na ceny sprzedawanych produktów - twierdzi ekspertka.

- W kolejnych miesiącach należy spodziewać się dalszego wzrostu inflacji, między innymi z powodu rosnących kosztów produkcji, ale także zwiększonej presji popytowej, napędzanej wzrostem płac oraz zapowiadanymi znaczącymi transferami socjalnymi - prognozuje natomiast główny Analityk Gerda Broker Roman Przasnyski.