Dobre informacje o stanie publicznych finansów. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku wyniósł 50,6 procent produktu krajowego brutto - podał we wstępnym szacunku Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spory spadek w porównaniu do roku wcześniej, kiedy było to 54,2 procent. Deficyt sektora finansów publicznych także spadł i wyniósł 1,5 procent PKB.

Państwo musi oddać mniej. Pierwszy spadek długu publicznego od lat Rok 2017 był pierwszym z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych,... zobacz więcej » Jak podał w komunikacie resort finansów, w porównaniu do 2016 r. ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło ok. 0,8 punktu procentowego PKB. W ocenie ministerstwa to przede wszystkim zasługa lepszego wyniku budżetu państwa, który osiągnięto dzięki szeregowi "działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego".

Pierwszy raz

W 2015 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wynosił 2,6 proc., a dług 51,1 proc. PKB, natomiast w 2016 roku odpowiednio 2,3 proc. i 54,2 proc.

"Deficyt całego sektora finansów publicznych w 2017 był najmniejszy w historii (dane sięgają 1995 r. -red.), a dług publiczny po raz pierwszy w historii spadł nie tylko w relacji do PKB, ale również w ujęciu bezwzględnym" - podkreślił na Twitterze Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.

Według ekonomistów ING, to nie koniec spadku długu sektora finansów. "Jeśli sprawdzą się nasze prognozy, wyniesie on 49,4 procent PKB a rok później 48,5 procent" - napisali.



Już w ubiegły piątek minister finansów Teresa Czerwińska mówiła, że "rok 2017 był pierwszym rokiem, kiedy zahamowaliśmy przyrost państwowego długu publicznego w ujęciu nominalnym" - Jeżeli porównamy rok 2016 i 2017, to państwowy dług publiczny spadł o 3,4 mld zł - powiedziała Czerwińska. Jak poinformowano wówczas, dług ten wyniósł (według definicji krajowej) 961,8 mld zł.

Dzisiejsze dane GUS mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Komunikat w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych zawierający dane zweryfikowane przez Komisję Europejską (Eurostat) zostanie opublikowany 23 kwietnia. Jednocześnie GUS opublikuje szacunek PKB za lata 2016-2017.