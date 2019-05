Schetyna przed komisją do spraw VAT: zaproszenie mnie jest inicjatywą polityczną

Schetyna przed komisją do spraw VAT: zaproszenie mnie jest inicjatywą polityczną "Źródło: tvn24"

Zaproszenie mnie na komisję śledczą do spraw VAT jest "inicjatywą polityczną", niemającą na celu wyjaśnienia kwestii, które były podstawą powołania komisji – ocenił we wtorek lider Platformy Obywatelskiej i były wicepremier Grzegorz Schetyna.

Jak dodał były szef MSWiA w pierwszej części przesłuchania, aktywność komisji oraz dzisiejsze przesłuchanie wpisuje się w kampanię wyborczą przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Grzegorz Schetyna dodał, że "polityczne" będzie również przesłuchanie byłej premier Ewy Kopacz i byłego premiera Donalda Tuska. - Mogliśmy się przecież spotkać kilka tygodni wcześniej czy też po wyborach - powiedział.

Szef PO ocenił także, że były szef CBA Michał Kamiński, którego nie powołano do tej pory na świadka, ma bardzo ważną wiedzę z punktu widzenia komisji. - Jego wiedza mogłaby być fundamentalną co do podstaw prac komisji i rzeczy, które komisja bada - stwierdził Schetyna.

"Czysta polityka"

Także przed wejściem na posiedzenie komisji Schetyna powiedział dziennikarzom, że jego przesłuchanie to przedwyborczy "polityczny spektakl".

- Wybory za kilkanaście dni. Dlaczego nie zostałem przesłuchany pół roku temu czy trzy miesiące temu, czy za miesiąc? - pytał lider Platformy. Jego zdaniem, wtorkowe przesłuchanie to "czysta polityka". - Chodzi o to, żeby odwrócić uwagę od kłopotów, które ma PiS - ocenił Schetyna.

Według niego, komisja śledcza ds. VAT jest wykorzystywana jako "polityczny bat na opozycję".

Pytany, czy ma jakąś wiedzę, która może być cenna dla komisji, odparł: "Żadnej nowej. Byłem ministrem spraw wewnętrznych i administracji, wicepremierem. Te wszystkie kwestie VAT-owskie, które są tematem rozmowy i postępowania, są przede wszystkim w Ministerstwie Finansów".

Dwie ustawy bez poparcia PiS

Podczas wtorkowego przesłuchania lider PO zarzucił politykom PiS, że nie chcieli pomagać PO w czasie, kiedy podejmowano walkę z procederem wyłudzeń VAT. W tym kontekście wspomniał o dwóch ustawach, których posłowie PiS wówczas nie poparli.

Lider Platformy Obywatelskiej przypomniał, że w 2011 roku, z inicjatywy rządzącej wówczas PO, Sejm uchwalił dwie ustawy, których celem była walka z procederem wyłudzeń podatku VAT. Podkreślał, że problem przestępczości zorganizowanej, która wyspecjalizowała się w tego typu działalności, pojawił się już w latach 90., a w okresie rządów PO - w największym stopniu zaczął on dotyczyć obrotu paliwami.

- Ale kiedy udało (nam) się już wreszcie przeprowadzić ustawy, które uszczelniały system (...), 25 lutego 2011 roku, kiedy wprowadzaliśmy odwrócony VAT na złom i na gazy cieplarniane - to przecież była pierwsza tego typu ustawa - kiedy posłowie PiS, wbrew naszym intencjom i naszej woli oczyszczenia i uszczelnienia systemu, głosowali w całości przeciw. 133 posłów głosowało przeciw, w tym Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Antoni Macierewicz czy Joachim Brudziński - powiedział lider PO.

Jak dodał, 9 lipca 2015 roku, kiedy z kolei Sejm, z inicjatywy PO, wprowadzał tzw. jednolity plik kontrolny, klub PiS wstrzymał się wówczas od głosu. - I to jest, wydaje mi się, znak tego, w jaki sposób partia, która wtedy była w opozycji, chciała zająć się rozwiązaniem tej bolesnej sprawy, w jaki sposób nie pomagała w uszczelnianiu systemu, w jaki sposób nie współpracowała w sprawach, które były dla nas wszystkich ewidentne i oczywiste - ocenił Schetyna.

Wyraził zdziwienie, że komisja śledcza bada jedynie lata rządów PO-PSL (2007-2015), a - jego zdaniem - powinna przyjrzeć się też okresowi, kiedy władzę sprawowało Prawo i Sprawiedliwość oraz obecnym rządom tej partii.

Szef PO zarzucił też formacji rządzącej, że prokuratura nie jest w stanie w żadnej sprawie przesłuchać lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Schetyna pełnił urząd wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji od 16 listopada 2007 r. do 13 października 2009 r. Z rządu Donalda Tuska odszedł po wybuchu tzw. afery hazardowej.

Komisja VAT-owska

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma ona zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.