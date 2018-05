Cudzoziemcy chętnie robią zakupy w Polsce. Sprawdź, co kupują

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Grupę Eurocash wszystkich udziałów w cypryjskiej spółce Domelius Limited. Cypryjska spółka kontroluje firmę Mila, która jest właścicielem sieci 187 supermarketów - poinformowała Grupa Eurocash w piątkowym komunikacie.

Jak czytamy w komunikacie, pozytywna decyzja prezesa UOKiK przybliża Grupę Eurocash do finalizacji transakcji, w wyniku której Grupa Eurocash zostanie właścicielem sieci 187 supermarketów Mila. Sklepy zlokalizowane są głównie w centralnej Polsce. Łączna sprzedaż zrealizowana przez tę sieć w 2017 roku wyniosła około 1,48 mld zł.



Wartość transakcji przejęcia sieci Mila została ustalona na 350 mln zł. Po finalizacji cypryjska spółka zostanie rozwiązana, a Mila będzie należeć bezpośrednio do Eurocash.

O firmie

Grupa Eurocash to polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.

Rynek

Największą siecią detaliczną w Polsce jest Biedronka, mająca ok. 2820 sklepów w ponad tysiącu miejscowościach. Właścicielem obiektów jest portugalski koncern Jeronimo Martins. Dużo, bo ponad 630 jest także w Polsce obiektów niemieckiej sieci Lidl.

Brytyjski gigant detaliczny Tesco ma z kolei w Polsce ponad 400 placówek.