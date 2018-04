Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2018 roku wyniesie 4,1 procent, a w 2019 roku 3,5 procent - wynika z kwietniowego raportu. To więcej niż ekonomiści funduszu prognozowali jeszcze jesienią. W przypadku globalnej gospodarki na lata 2018-19 na poziomie 3,9 procent rocznie. Jednocześnie fundusz wskazuje na ryzyka związane z konsekwencjami wojen handlowych.

MFW spodziewa się, że w Polsce mocna konsumpcja krajowa, czyli to, ile pieniędzy wydajemy w sklepach i przeznaczamy na różne usługi, oraz przyspieszające wykorzystanie środków unijnych będą wspierały rozwój polskiej gospodarki.



"Prognozujemy, że w 2018 r. PKB Polski wzrośnie o 4,1 proc., a w 2019 r. spowolni do 3,5 proc. - jest to odpowiednio 0,8 pkt. proc. i 0,5 pkt. proc. więcej niż w październikowym raporcie World Economic Outlook" - napisano w raporcie.



Autorzy raportu zmienili również szacunki średniorocznej inflacji, czyli wzrostu cen, w tym roku - ma ona wynieść 2,5 proc. wobec prognozy 2,3 proc. z października. Na takim samym poziomie ma się ona ukształtować w 2019 roku.

Strefa euro w dobrej formie

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę wzrostu PKB w 2018 roku dla krajów Europy rozwijającej się do 4,3 proc. z 3,5 proc. wcześniej. Oprócz Polski w skład Europy rozwijającej się wchodzą: Turcja, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz Czarnogóra.

Ekonomiści zaznaczyli, że lepsze prognozy wynikają z dobrej kondycji strefy euro.



"Spodziewamy się, że wzrost w Europie rozwijającej się spowolni z 5,8 proc. w 2017 r. do nadal mocnych 4,3 proc. w 2018 r., a w 2019 r. osłabi się dalej do 3,7 proc. (0,8 i 0,4 proc. wyżej niż w prognozach z października)" - napisano w raporcie.

Widmo wojny handlowej

MFW uważa, że w 2018 i 2019 roku wzrost globalny wyniesie 3,9 proc.



Dodano, że ryzyka dla światowej gospodarki w najbliższych kwartałach są "zasadniczo zrównoważone", jednak w dalszym horyzoncie przeważają w nim czynniki negatywne i nie ma gwarancji, że tempo wzrostu zostanie utrzymane.



Fundusz zwrócił ponadto uwagę na negatywne skutki wojen handlowych. "Wzrost napięć handlowych oraz nałożenie większych barier na handel transgraniczny nie tylko bezpośrednio wpłynie na aktywność gospodarczą, lecz również osłabi zaufanie, co z kolei będzie niosło dalsze negatywne skutki" - napisano w raporcie.