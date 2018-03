Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

Największe sieci handlowe decydują się na skrócenie godzin handlu w swoich placówkach w Wielką Sobotę. W większości przypadków zakupy zrobimy tylko do 13.00.

Ustawa dotycząca handlu w niedziele reguluje także kwestię zakupów w Wielką Sobotę i Wigilię. Na podstawie nowych przepisów handel w te dni, ale także "czynności związane z handlem" (m.in. magazynowanie, inwentaryzacja), mogą być wykonywane do godziny 14.00.

Większość dużych sklepów w Wielką Sobotę, 31 marca, będzie otwarta dla klientów jednak jeszcze krócej - do godziny 13.00. To oznacza także, że placówki handlowe będą zamykane szybciej niż rok temu. W 2017 roku w Wielką Sobotę zazwyczaj można było zrobić zakupy do 16.00, a nawet 18.00.

Co ważne, w piątek placówki będą otwarte w standardowych godzinach.

Zakupy w sobotę

Druga niedziela bez handlu. Inspekcja ujawnia wyniki kontroli W drugą niedzielę objętą zakazem handlu, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy... zobacz więcej » Największa sieć handlowa w Polsce - Biedronka - poinformowała, że w sobotę jej sklepy będą czynne do godziny 13.00. "W okresie wzmożonego ruchu w sklepach planowana jest większa liczba pracowników niż w standardowym tygodniu" - dodano w komunikacie.

Ponadto zakupy w sobotę do godziny 13.00 zrobimy także w sklepach Carrefour, Auchan oraz Tesco. Przy czym działające przy sklepach tej ostatniej sieci stacje paliw będą czynne do godziny 14.00.

Nieco krócej, bo do godziny 12.30, będą natomiast otwarte placówki Lidla.

W przypadku sieci Piotr i Paweł godziny otwarcia poszczególnych sklepów mogą się różnić, jednak prawdopodobnie nie będą one czynne dłużej niż do 13.00. Dokładną informację znajdziemy na plakatach umieszczonych w sklepach.

Wyjęte spod zakazu prowadzenia handlu po godzinie 14.00 w sobotę są między innymi piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie czy apteki. Będą one mogły być zatem otwarte dłużej.

W największych sklepach zakupów nie zrobimy w najbliższe niedzielę i poniedziałek (pierwszy i drugi dzień Wielkanocy). Ratunkiem mogą być mniejsze placówki pod warunkiem, że sprzedaż w nich właściciel prowadzi "we własnym imieniu i na własny rachunek", czyli w praktyce - stanie za kasą. Czynne pozostaną także stacje benzynowe.

Wyjątkowy kwiecień

Przypomnijmy, że w związku z wejściem w życie 1 marca br. ustawy o ograniczeniu handlu i przypadające święto - w kwietniu będą aż cztery niedziele z rzędu, w których nie zrobimy zakupów.

Najbliższa niedziela handlowa wypadnie 29 kwietnia.





W maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie Polacy będą mogli udać się na zakupy w pierwsze i ostatnie niedziele tych miesięcy - 6 i 27 maja, 3 i 24 czerwca, 1 i 29 lipca, 5 i 26 sierpnia, 2 i 30 września, 7 i 28 października oraz 4 i 25 listopada.



W grudniu zakaz handlu będzie obowiązywał tylko w jedną niedzielę - 9 grudnia. W pozostałe będzie można zrobić zakupy.

Za złamanie zakazu handlu przedsiębiorcom grożą kary grzywny w wysokości od 1000 do nawet 100 tysięcy złotych.