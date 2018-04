W majówkę możesz mieć problem ze zrobieniem zakupów. W najbliższy wtorek i czwartek w związku z przypadającymi na te dni świętami większość sklepów będzie nieczynna. Okazja do uzupełnienia braków pojawi się 2 maja.

Majówka to dobra okazja do odpoczynku oraz zaplanowania krótkiego urlopu. Zwłaszcza, że w tym roku pracownikom sprzyja kalendarz i niektórzy z nich mogą liczyć nawet na 9 dni wolnego.

Warto przy tym jednak pamiętać o przepisach dotyczących działania sklepów w tym okresie.

Handel 1 i 3 maja obędzie się bowiem tylko w najmniejszych placówkach. Pod warunkiem, że za kasą stanie właściciel lub osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czynne pozostaną także stacje benzynowe.



Handlowe będą niedziele 29 kwietnia i 6 maja. Ewentualne braki w zaopatrzeniu będzie można uzupełnić także 2 maja.

Godziny otwarcia sklepów

Największa sieć handlowa w Polsce - Biedronka - poinformowała tvn24bis.pl, że "2 maja większość sklepów sieci Biedronka będzie czynna od godziny 7.00 do 22.00". Jak dodano, "w wybranych lokalizacjach sklepy sieci mogą być otwarte w innych godzinach".



W środę zakupy zrobimy również w sklepach Carrefour. "Sklepy czynne będą w standardowych godzinach (w zależności od lokalizacji do 22.00 bądź 24.00 - red.). Jeżeli jednak dane centrum handlowe zarządzi inaczej, pojawi się taka informacja odpowiednio wcześniej" - wynika z informacji przekazanej tvn24bis.pl.



Ponadto otwarte będą placówki Auchan (do 21.00 lub 22.00), Lidla (do 21.00 lub 22.00) oraz Tesco (nawet do 24.00). W standardowych godzinach (w zależności od lokalizacji do 21.00 lub 22.00) będą czynne także sklepy należące do sieci Piotr i Paweł.