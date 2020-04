Duże sieci handlowe zmieniają godziny otwarcia sklepów po świętach. Część placówek będzie czynna krócej, a w niektórych wciąż będziemy mogli zrobić zakupy przez całą dobę.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

W związku z epidemią i ograniczeniami na przykład dotyczącymi liczby klientów większość sieci zdecydowała o wydłużeniu godzin otwarcia placówek przed świętami.

Już po świętach czekają nas kolejne zmiany. Niektóre ze sklepów powrócą do dawnego trybu pracy, inne wciąż pozostaną otwarte przez całą dobę.

Nowe godziny otwarcia

Większość sklepów należących do sieci Biedronka od 14 kwietnia będzie otwarta od 6.00 do 24.00. Sprzedaż maseczek w internecie. Jest decyzja premiera Maseczki, żele antybakteryjne i środki do dezynfekcji wracają do sprzedaży na Al... zobacz więcej »

Część z nich nadal będzie jednak pracować przez całą dobę.

ZOBACZ LISTĘ SKLEPÓW, KTÓRE BĘDĄ OTWARTE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ.

Od 6.00 do 24.00 otwarte będą także sklepy sieci Lidl.

Wybrane placówki będą otwarte całodobowo, jednak od 3.00 do 4.00 będzie trwać w nich przerwa techniczna, a sklep pozostanie wtedy zamknięty.

SPRAWDŹ GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW LIDL

Po wydłużeniu godzin pracy w święta, do dawnego trybu pracy powraca natomiast sieć Netto. Jej placówki będą otwarte od 7.00 do 21.00.

Sklepy sieci Aldi będą natomiast otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00-22.00.

Z kolei markety sieci Dino będą w najbliższym czasie otwarte między 6.30 a 22.00.

Supermarkety sieci Kaufland będą otwarte od 7.00 do 22.00.

Większość sklepów sieci Carrefour ma być otwarta od 6.30 do 23.00.

Ograniczenia

W związku z pandemią w sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby w przeliczeniu na jedną kasę. Przed wejściem do sklepu trzeba obowiązkowo zakładać rękawiczki. W godzinach od 10 do 12 tylko osoby powyżej 65. roku życia mogą zrobić zakupy w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach.

Powyższe ograniczenia mają obowiązywać do 19 kwietnia.

OGRANICZENIA HANDLOWE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM. LISTA >>>