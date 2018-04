Odtwórz: Co z dorabianiem po zmianach w Kodeksie pracy?

W Unii Europejskiej w ubiegłym roku średnie godzinowe koszty pracy w całej gospodarce wyniosły 26,8 euro. W poszczególnych krajach wspólnoty wahały się w granicach od 4,9 euro do 42,5 euro. W Polsce było to 9,4 euro, czyli niecałe 40 złotych za godzinę - wynika z danych Eurostatu.

Dane pokazują znaczne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

Polacy wśród najtańszych

Najniższe koszty pracy były w Bułgarii (4,9 euro), Rumunii (6,3 euro), na Litwie (8 euro), Łotwie (8,1 euro), Węgrzech (9,1 euro) i Polsce (9,4 euro). Nasz kraj znalazł się tym samym na szóstym miejscu wśród państw o najniższych kosztach pracy w UE.



Najwyższe zanotowano w Danii (42,5 euro), Belgii (39,6 euro), Luksemburgu (37,6 euro), Szwecji (36,6 euro) i Francji (36 euro).