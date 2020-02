Nie jest celowa i uzasadniona nadmiernie sformalizowana interpretacja przepisów dotycząca wspólnot mieszkaniowych i głosowań obiegowych w ramach tych wspólnot - ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich w stanowisku przekazanym do Sądu Najwyższego w związku z jedną z rozpraw.

"Nadanie nadrzędnego znaczenia wymogom formalnym bez wątpienia może doprowadzić do istotnego utrudnienia w zarządzaniu nieruchomością wspólną, a nawet do paraliżu w funkcjonowaniu wspólnoty, co szczególnie dotknie duże wspólnoty mieszkaniowe" - napisano w tym stanowisku Rzecznika.



Według RPO funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych - szczególnie tych dużych - "wskazuje, że sprostanie wszelkim wymogom formalnym przez zarząd (tej wspólnoty - red.) nie jest zazwyczaj możliwe z uwagi na fakt, że część właścicieli nie wykazuje zainteresowania sprawami wspólnoty, a ponadto zdarza się, że dotarcie do wszystkich właścicieli napotyka na poważne przeszkody".

Uchwała wspólnoty

Użytkowanie wieczyste. Zaświadczenie o przekształceniu ważne bez względu na datę Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność gruntu jest... zobacz więcej » Sprawa, w której swój udział przed SN zgłosił RPO, wyniknęła w związku z uchwałą podjętą przez jedną z pomorskich wspólnot mieszkaniowych w trybie indywidualnego zbierania głosów, czyli w tzw. głosowaniu obiegowym. Na mocy tej uchwały wyrażono zgodę na sprzedaż alkoholu w jednym z lokali użytkowych.



Jak przekazało Biuro RPO członek zarządu tej wspólnoty miał lokal użytkowy i chciał go wynająć na sklep lub restaurację. Przekonał więc pozostałych członków zarządu, by zorganizować obiegowe głosowanie wspólnoty. Zwykle takie głosowanie polega na tym, że projekt uchwały zostaje rozesłany mieszkańcom, a ci wyrażają swoją wolę, oddając głos na załączonej karcie.



"Aby zbieranie głosów usprawnić, członek zarządu zainteresowany wynajęciem swego lokalu zaczął dzwonić do sąsiadów i przedstawiać sprawę, a potem przesyłał im karty do głosowania. Procedura zbierania głosów trwała około dziesięciu dni i zakończyła się, gdy za przyjęciem uchwały opowiedziało się 59,17 proc. udziałów w nieruchomości wspólnej" - poinformowało Biuro RPO.



Przyjętą uchwałę rozesłano członkom wspólnoty i dopiero wtedy jeden z tych członków dowiedział się, że w ogóle takie głosowanie się odbyło. Skierował sprawę do sądu, który w I instancji uznał, że doszło do naruszenia, które musi skutkować uchyleniem uchwały - nie została ona powiem poddana pod głosowanie wszystkich uprawnionych, a przedstawiciel zarządu zbierający głosy był osobiście zainteresowany wynikiem głosowania.



Sprawa w II instancji trafiła do gdańskiego sądu apelacyjnego, który w maju zeszłego roku skierował w tej sprawie zagadnienie do Sądu Najwyższego i zapytał, czy niezapewnienie wszystkim właścicielom udziału w głosowaniu stanowi naruszenie powodujące, że uchwały nie można uznać za podjętą przez ogół właścicieli.

Stanowisko RPO