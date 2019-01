Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wycofania suplementu diety Propolis forte. Powodem było ponad czterokrotne przekroczenie najwyższego poziomu stężenia węglowodorów aromatycznych w badanych próbkach.

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną "stwierdzono wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w stężeniu przekraczającym ponad czterokrotnie najwyższy dopuszczalny poziom".

Podejrzana partia

Chodzi o "Propolis forte" o smaku mentolowym w opakowaniach po 30 tabletek o numerze partii: 84505. Data minimalnej trwałości: 4 kwietnia 2021 r.



Z informacji podanych przez GiS wynika, że wspólnym surowcem wykorzystanym do produkcji kwestionowanych partii suplementów diety Propolis plus oraz Propolis Forte o smaku mentolowym była jedna partia ekstraktu propolisowego.

Z informacji podanych przez GiS wynika, że wspólnym surowcem wykorzystanym do produkcji kwestionowanych partii suplementów diety Propolis plus oraz Propolis Forte o smaku mentolowym była jedna partia ekstraktu propolisowego.

"W związku z powyższym producent, Farmina Sp. z o.o., zdecydowała o dobrowolnym wycofaniu wszystkich produktów, do produkcji których użyto podejrzaną partię ekstraktu propolisowego - podał GIS.

Wycofano następujące produkty:



- Propolis forte, 30 tabletek do ssania, o smaku mentolowym, nr serii 84505, termin przydatności do spożycia 04.04.2021,



- Propolis forte, 30 tabletek do ssania o smaku pomarańczowym, nr serii 84506, termin przydatności do spożycia 04.04.2021,



- Propolis plus, tabletki, 100 tabletek, nr serii 271117, termin przydatności do spożycia 27.11.2020,



- Propolis forte, tabletki do ssania, o smaku mentolowym, nr serii 041217, termin przydatności do spożycia 04.12.2020,



- Propolis forte, 30 tabletek do ssania o smaku pomarańczowym, nr serii 051217, termin przydatności do spożycia 05.12.2020

Na suchość w gardle

Propolis Forte to suplement diety, zawierający propolis (ekstrakt standaryzowany) i kompleks witamin z grupy B, które mają łagodzić uczucie dyskomfortu i suchości w gardle.

GIS zaleca zaprzestanie spożywania wskazanych partii produktów.