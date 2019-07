Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży szklanych kubków. Powodem jest wielokrotne przekroczenie dozwolonych norm dla ołowiu i kadmu.

Nazwa produktu to "Hrnek sklenĕný 3 ks, 500ml" - w opakowaniu znajdują się trzy szklane kubki o półlitrowej pojemności z kalkomanią w kwiaty. W przebadanych w Czechach próbkach pobranych z obrzeża naczynia wykryto podwyższone poziomy ołowiu i kadmu. Normy były przekroczone odpowiednio 95-krotnie oraz 65-krotnie - informuje GIS.

W obszarze kodu kreskowego znajduje się oznaczenie: ITEM NO: 231 45 19 oraz poniżej kod: 8595249145190. Na opakowaniu napisano, że podmiot odpowiedzialnym za produkt jest Elmich Trading s.r.o., Vlčkova 1064/6, PRAHA – Černý Most, Czech Republic.

"Z informacji przekazanych przez władze czeskie wynika, że dane na opakowaniu produktu są fałszywe i postępowanie w celu ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu do obrotu jest w toku" - napisał GIS.

Według Inspektoratu napisy na opakowaniu w językach czeskim, słowackim i polskim wskazują, że kubki miały trafić na rynki w Czechach, Słowacji i Polsce.

GIS podkreśla, że "nie należy używać kubków wskazanych w komunikacie do spożywania żywności". Zaapelowano również, by osoby, które kupiły produkt, przekazały informacje o miejscu zakupu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w formie elektronicznej.

"Informacje od konsumentów będą wykorzystane do ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie tego produktu do obrotu" - napisano.

Kadm jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym, w zbyt dużych ilościach szkodzi m.in. nerkom, powoduje anemię, choroby kostne (osteoporozę), zaburzenia powonienia, białkomocz. Natomiast ołów to neurotoksyna, która akumuluje się w tkankach miękkich i kościach, uszkadza układ nerwowy i krew.