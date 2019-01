Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży jednej serii leku przeciwbólowego PecFent. Jak dodał powodem jest nieszczelność opakowania. Lek stosowany jest przy leczeniu bólu u dorosłych z chorobą nowotworową.

Decyzję o wycofaniu z obrotu aerozolu do nosa o nazwie PecFent GIF ogłosił na swojej stronie internetowej. Podmiotem odpowiedzialnym jest Kyowa Kirin Holdings z siedzibą w Holandii, natomiast jego przedstawicielem nad Wisłą jest Molteni Farmaceutici Polska.



Decyzja GIF-u o rygorze natychmiastowej wykonalności dotyczy leku PecFent 400, wielkość opakowania: 1 butelka 1.55 ml o numerze serii: 54304 17 i dacie ważności: 10.2020.

Nieszczelność opakowania

Powodem wycofania jest "uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieszczelności opakowania bezpośredniego, co może powodować odparowanie roztworu, a tym samym zwiększenie jego stężenia i ryzyko podania nieprawidłowej dawki" To z kolei może skutkować zaistnieniem "poważnego zagrożenia dla zdrowia"



PecFent to opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający fentanyl, który działa nawet 100 razy silniej niż morfina. Podstawowymi efektami jego działania są znieczulenie i uspokojenie. Preparat wskazany jest m.in. w leczeniu bólu u dorosłych z chorobą nowotworową.

Zwrot do apteki

GIF poinformował również o możliwości zwrotu tego leku do apteki. Pacjent zażywający ten lek powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy posiada opakowanie z wycofanej serii. Jeśli nie - kontynuować zażywanie leku. Jeśli pacjent posiada lek z wycofanej serii powinien jak najszybciej udać się do lekarza z prośbą o wystawienie recepty" - czytamy na stronie GIF.



Jak dodano jest to konieczne z uwagi na fakt, iż PecFent jest produktem leczniczym zawierającym środek odurzający (fentanyl). "Wydanie leku zawierającego środek odurzający jest możliwe tylko na podstawie recepty lekarskiej. Farmaceuta odnotowuje wydanie takiego produktu leczniczego w specjalnej książce kontroli środków odurzających i psychotropowych. Farmaceuta nie może wydać leku zawierającego środki odurzające lub substancje psychotropowe bez recepty, gdyż jest to niezgodne z prawem i obarczone sankcjami - podkreślono.



GIF zaznaczył, że w dalszej kolejności pacjent powinien oddać w aptece produkt z wycofanej serii i zakupić nowy na podstawie wystawionej wcześniej przez lekarza recepty.