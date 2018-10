Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu z obrotu jednej serii kropli do oczu Xaloptic. Lek obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe.

GIF poinformował, że z badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków wynika, że próbka tego produktu leczniczego "nie spełnia wymagań specyfikacji wytwórcy, w zakresie parametru pojedyncze nieznane zanieczyszczenie".



Chodzi o serię 200118 z datą ważności do stycznia 2021 roku.

Podmiotem odpowiedzialnym są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Polpharma wyjaśnia

Rzecznik prasowy firmy Magdalena Rzeszotalska w rozmowie z tvn24bis.pl zapewniła, że "nie ma powodu do niepokoju". - Jest to standardowa procedura w przypadku nawet niewielkiego odchylenia w jakimkolwiek parametrze specyfikacji leku - wyjaśniała.

Rzecznik podkreśliła, że natychmiast po komunikacie GIF-u informacja o wycofaniu serii leku z rynku została wysłana do hurtowni oraz dystrybutorów. Jednocześnie wskazała, że "nie ma podejrzeń co do pozostałych serii leku".

Jak powiedziała Rzeszotalska, pacjenci, którzy są w posiadaniu produktu leczniczego o numerze serii: 200118 - będącej przedmiotem wycofania - nie powinni go stosować.

Krople mają właściwości obniżające ciśnienie gałki ocznej. Xaloptic stosowany jest w leczeniu jaskry otwartego kąta oraz leczeniu stanu określanego jako nadciśnienie wewnątrzgałkowe u dorosłych.