Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrosła na koniec lutego 2019 roku do 584 tysięcy - poinformował w programie "Biznes dla Ludzi" prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska.

Jak mówiła Uścińska, w grudniu ubiegłego roku w systemie ubezpieczenia społecznego znajdowało się 570 tys. cudzoziemców. - W styczniu tego roku odnotowaliśmy spadek do 559 tysięcy. Ten spadek był przedmiotem komentarzy, że być może następuje odpływ cudzoziemców - zwłaszcza obywateli Ukrainy - do Niemiec czy też innych państw - powiedziała prezes ZUS.



- Dalsze nasze analizy pokazują, że na koniec lutego mamy w rejestrach 584 tysięcy cudzoziemców, czyli nastąpił wzrost i zbliżamy się do 600 tysięcy - dodała.



Jak mówiła, grudniowy wzrost można tłumaczyć wzrostem zapotrzebowania na pracę. - To są usługi, to są różnego rodzaju prace pomocnicze, opiekuńcze. Styczniowy przestój jest natomiast uzasadniony wyjazdami. Teraz obserwujemy wzrost ponieważ rozpoczął się już sezon zatrudniania cudzoziemców - wyjaśniała Uścińska.

Wskazywała, że są oni zatrudniani głównie w takich branżach jak usługi administrowania i działalność wspierająca, np. ochrona, sprzątanie (23 proc.), przemysł i przetwórstwo (15 proc.) oraz budownictwo (12 proc.).

Dominuje jeden kraj

- Wśród cudzoziemców płacących składki w ZUS najwięcej jest Ukraińców - 431 tysięcy i Białorusinów - 35 tysięcy. Ponad 2/3 wszystkich cudzoziemców to mężczyźni, z czego najwięcej znajduje się w przedziale wiekowym 25-29 lat. Jeżeli chodzi o kobiety to ponad 18 proc. jest w wieku 30-35 lat - powiedziała prezes ZUS.

58 proc. legalnie pracujących cudzoziemców jest zatrudnionych - według rejestru ZUS - w oparciu o umowę o pracę. 3 proc. prowadzi własną działalność gospodarczą. Pozostałe osoby mają umowę cywilną prawną.

Uścińska mówiła też, że kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest w tym roku "bardzo dobra, tak samo jak w ubiegłym roku". - Ja przypominam, że w ubiegłym roku pobraliśmy prawie 260 mld złotych na wszystkie fundusze, w tym 182 mld na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Udział cudzoziemców w budżecie FUS wyniósł około 3 proc. (5,5 mld zł). Jest to oczywiście istotny udział - zaznaczyła.

Z kolei wpływy ze składek po pierwszym kwartale tego roku wyniosły ponad 70 mld złotych. - Jest to więcej niż w ubiegłym roku o około 10 proc. Jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza, cały czas liczba płatników utrzymuje się na wysokim poziomie. Podstawa wymiaru składki jest też wysoka - dodała.