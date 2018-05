W kwietniu 2018 roku portal tvn24.pl był liderem wśród serwisów internetowych polskich stacji informacyjnych - wynika z badania Gemius/PBI. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się tvn24bis.pl.

Serwis informacyjny tvn24.pl na komputerach i urządzeniach mobilnych w kwietniu odwiedziło ponad 6,43 mln realnych użytkowników, co oznacza zasięg na poziomie 23,12 procent wszystkich internautów w Polsce. Liczba odsłon w kwietniu wyniosła 108,13 mln, a użytkownik spędził na stronie średnio 1 godzinę, 38 minut i 3 sekundy.



Jak wynika z badania Gemius/PBI za kwiecień, internauci chętnie czytają newsy tvn24.pl także za pośrednictwem aplikacji TVN24. W minionym miesiącu skorzystało z niej ponad 319 tysięcy użytkowników.



Wiceliderem wśród serwisów internetowych stacji informacyjnych jest - również należący do Grupy TVN - portal tvn24bis.pl. Jak wynika z badania Gemius/PBI, odwiedziło go ponad 1,43 mln użytkowników, a zasięg wyniósł 5,16 procent. Wykonali oni na stronie 5,04 mln odsłon, spędzając średnio na portalu 5 minut i 10 sekund.



Na kolejnym miejscu znalazł się serwis informacyjny TVP Info, który w kwietniu odwiedziło ponad 1,33 mln użytkowników (4,79 procent zasięgu). Liczba odsłon wyniosła 8,94 mln, a użytkownik spędził na stronie średnio 25 minut i 8 sekund. Tuż za podium znalazł się portal Polsat News z 917 tys. realnych użytkowników i 3,30 procent zasięgu. W tym czasie wykonano 4,25 mln odsłon, a użytkownik spędził na stronie średnio 5 minut i 7 sekund.

Serwis Telewizji Republika odwiedziło blisko 634 tys. realnych użytkowników, co oznaczało zasięg 2,28 procent. Liczba odsłon wyniosła zaś 6,65 mln, przy czym internauta spędził na portalu średnio 13 minut i 19 sekund. Jak wynika z badania Gemius/PBI, serwis należący do Superstacji w kwietniu odwiedziło prawie 63 tysiące użytkowników (0,23 procent wszystkich internautów w Polsce). Wykonali oni na stronie 2,15 mln odsłon, a użytkownik spędził średnio na niej 35 minut i 39 sekund.