Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na odcinek Ploski-Chlebczyn trasy S19 złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku białostocki oddział GDDKiA. To drugi wniosek o decyzję środowiskową dla S19 na Podlasiu.

Oba fragmenty S19, na które złożone zostały wnioski o wydanie decyzji środowiskowych, stanowią istotny, przeszło 100-kilometrowy fragment przyszłego szlaku Via Carpatia, łączącego kraje bałtyckie z południem Europy, jak i samej drogi ekspresowej S19 Białystok – Lublin. Te drogi mają zostać oddane do użytku w 2019 roku.

Droga od Plosek do Chlebczyna

Wniosek na odcinek Ploski-Chlebczyn złożono do RDOŚ w piątek. Chodzi o prawie 69 km przyszłej drogi ekspresowej od Plosek nad rzeką Narew (Podlaskie) do Chlebczyna w województwie mazowieckim na południe od rzeki Bug. "Wariant obejmuje także budowę obwodnicy Bielska Podlaskiego, w ciągu odcinka drogi krajowej nr 66 o długości ok. 5,9 km" - podaje GDDKiA.

"Do RDOŚ złożone zostały kompletne analizy wszystkich opracowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej wraz ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego środowiskowo, a tym jest wariant III, który jednocześnie został przewidziany przez GDDKiA jako wariant realizacyjny" - podała GDDKiA.

Decyzja środowiskowa jest pierwszym z istotnych kroków do realizacji całej inwestycji. To ona wyznaczy korytarz, w którym S19 ma się zmieścić. Procedura wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przewiduje także udział mieszkańców i możliwość zgłoszenia uwag, wniosków, postulatów.