Ruszają przygotowania do budowy około 8,5-kilometrowego odcinka S1 od węzła Przybędza do węzła Milówka, czyli tak zwanego obejścia Węgierskiej Górki. Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi.

Za najkorzystniejszą w trwającej od połowy stycznia br. procedurze przetargowej GDDKiA uznała ofertę firmy Toto S.p.A. Costruzioni Generali, która zaoferowała wykonanie inwestycji za kwotę 1,181 mld zł brutto w czasie 34 miesięcy.



- Po upływie terminu na wniesienie ewentualnych odwołań, dokumentacja z postępowania zostanie przekazana do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli jej wynik będzie pozytywny, możliwe będzie podpisanie umowy. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w styczniu 2019 roku - przekazał rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA Marek Prusak.

Kluczowa inwestycja

Szacowana pierwotnie na ponad 1,5 mld zł obwodnica Węgierskiej Górki to ostatni brakujący fragment trasy S1 między Bielskiem-Białą a Zwardoniem o długości około 8,5 km oraz jeden z czterech fragmentów tej arterii przeznaczonych do realizacji (budowy lub rozbudowy) w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.



Problemy z budową odcinka A1. Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, spółki zależnej Mir... zobacz więcej » To także kluczowa inwestycja dla południowej części województwa śląskiego - o jej realizacji mowa od ponad 20 lat. Po niedawnym otwarciu na Słowacji jednego z kolejnych odcinków autostrady D3 na Żywiecczyźnie znacznie zwiększył się ruch tranzytowy.

Połączenie istniejących fragmentów trasy S1 na wysokości Węgierskiej Górki przebiega tymczasem między innymi przez centrum tej miejscowości oraz sąsiedniej Milówki.



Inwestycja mająca uzupełnić tę lukę zamawiana jest w formule "projektuj i buduj". Oznacza to, że do zadań wykonawcy będzie należało między innymi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej, uzyskanie decyzji umożliwiających wykonanie robót oraz dopuszczenie do użytkowania budowanego odcinka drogi. Jego przebieg ustalono w 2009 roku; wojewoda śląski wydał zgodę na budowę w grudniu ub. roku.



Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 2019 roku, a ich zakończenie na 2022 roku. Inwestycja połączy wówczas gotowe już fragmenty S1 Żywiec – Przybędza i Milówka – Szare. Brakujący dotąd odcinek S1 będzie przebiegał w trudnym terenie - przewidziano między innymi dwa tunele o długości około 830 m i 980 m oraz kilka estakad nad dolinami potoków.

Kolejne odcinki

Ekspresowa trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała-Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.



Szybciej z Warszawy do Krakowa. Kierowcy wreszcie ekspresowo ominą Radom Od piątku rano kierowcy jadący ekspresową siódemką z Warszawy do Krakowa mogą ko... zobacz więcej » Aby dokończyć całą tę trasę, oprócz obwodnicy Węgierskiej Górki potrzebna jest także między innymi druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko-Podwarpie (około 9,5 km), przebudowa do standardu drogi ekspresowej obecnej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7,7 km) oraz budowa nowego odcinka Mysłowice - Bielsko-Biała (około 40 km).



W przetargu na budowę drugiej jezdni S1 Pyrzowice-Podwarpie najkorzystniejsza oferta została wybrana 11 września; GDDKiA planuje podpisać umowę z wykonawcą w pierwszym kwartale 2019 roku. Przetarg na realizację S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą ma zostać ogłoszony w lutym 2019 roku.



Po stronie słowackiej, po oddaniu na przełomie 2017 i 2018 roku do użytku odcinka do węzła Żylina Brodno, do polskiej granicy brakuje jeszcze trzech odcinków autostrady D3 (około 27 km). Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu Słowacji, mają one zostać dokończone do przełomu lat 2022/2023.