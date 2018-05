W lutym 2019 roku katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad chce ogłosić przetarg na projekt i budowę około 40-kilometrowej ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą. W październiku tego roku dyrekcja ma dysponować tak zwaną koncepcją programową, która określi wymagania przetargu. Inwestycja ma zakończyć się w maju 2023 roku.

Poinformował o tym w środę podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury w Katowicach dyrektor tamtejszego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Michał Mendrok. W posiedzeniu wzięła udział delegacja komisji gospodarczej słowackiej Rady Narodowej. Dokonano między innymi przeglądu ważnych dla obu stron inwestycji drogowych i kolejowych.

Czas budowy

Relacjonując proces inwestycyjny dotyczący czterech brakujących dziś fragmentów ekspresowej trasy S1, która połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu, Mendrok mówił między innymi o przygotowywanym od dekady, szacowanym na ponad 3 mld zł odcinku S1 z Mysłowic do Bielska-Białej.



Ma to być dwujezdniowa trasa o parametrach drogi ekspresowej o długości około 40 km. Razem z drogą powstać mają obwodnice Oświęcimia i Bierunia.

Przygotowywana już koncepcja programowa tego przedsięwzięcia wskaże główne założenia do rozwiązań projektowych i technologii budowy i określi wytyczne dla projektu budowlanego.



- W październiku planujemy zakończyć opracowanie koncepcji programowej, która da nam możliwość ogłoszenia przetargu w systemie >>projektuj i buduj<<, który planujemy rozpocząć w lutym w 2019 roku. Realizację zamówienia planujemy rozpocząć w grudniu 2019 roku, a zakończenie inwestycji - w maju 2023 roku - podał dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA.

Mendrok przypominał w środę, że ta ekspresowa trasa jest potrzebna, ponieważ istniejąca droga krajowa numer 1 przez Tychy, Pszczynę, Goczałkowice i Czechowice-Dziedzice od lat już nie wytrzymuje natężenia ruchu. Problemem są między innymi liczne skrzyżowania ze światłami. Szczególnie korkuje się odcinek od Pszczyny do Goczałkowic.

Przebieg drogi

Droga ekspresowa S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej połączy istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej - lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1.



Wcześniej przez lata trwały spory wokół przebiegu drogi. Wypracowany w następstwie protestów przeciw wcześniejszym propozycjom "wariant E" GDDKiA przedstawia jako kompromis między oczekiwaniami środowiska górniczego, możliwościami technicznymi, a także możliwościami obejścia terenu byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau czy terenów Natury 2000.



Zgodnie z ostatecznymi ustaleniami liczący 39,7 km odcinek S1 niemal w całości pobiegnie przez województwo śląskie. Do województwa małopolskiego ma dochodzić licząca około 10 km dwujezdniowa obwodnica Oświęcimia. W ramach inwestycji zaplanowano też osobną obwodnicę Bierunia - około 4 km.

Inne odcinki

Mendrok podał też w środę między innymi, że na 13 czerwca przypada obecny termin otwarcia ofert na zaprojektowanie i budowę w nowym przebiegu obwodnicy Węgierskiej Górki (8,5 km).

- W styczniu 2019 roku planujemy zawarcie umowę na realizację tego odcinka, natomiast w grudniu 2022 roku planowo zakończymy realizację tej inwestycji - wskazał Mendrok.



Aby dokończyć całą arterię, potrzebna jest także druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko - Podwarpie (około 9,5 km - po unieważnieniu pierwszego przetargu na budowę, obecnie trwa kolejny). Umowa planowana jest na styczeń 2019 roku, a realizacja - do września 2021 roku.



Planowana jest także przebudowa do standardu drogi ekspresowej obecnej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7,7 km - w lipcu planowane jest złożenie wniosku o Zgodę na Realizację Inwestycji Drogowej, przetarg ma być ogłaszany w lutym 2019 roku - a cała inwestycja szacowana na około 260 mln zł - potrwać do czerwca 2022 roku).



Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała-Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.



Realizację wszystkich tych inwestycji przewiduje aktualny Program Budowy Dróg Krajowych.