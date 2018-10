Ruszają przygotowania do budowy około 12-kilometrowego odcinka S14 od węzła Łódź Lublinek do węzła Teofilów, czyli elementu ringu wokół aglomeracji łódzkiej. W piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z konsorcjum firm Budimex - Strabag. Inwestycja pochłonie 561,8 miliona złotych.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że pierwszy odcinek S14 "to bardzo ważny element rusztu komunikacyjnego naszego kraju", który będzie "pobudzać" potencjał gospodarczy kraju.

O inwestycji

Podpisana w piątek - przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz konsorcjum firm Budimex - Strabag - umowa obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie trasy ekspresowej S14 za 561,8 mln zł. Będzie to pierwszy z dwóch odcinków zachodniej obwodnicy Łodzi o długości 12,2 km - od węzła Łódź Lublinek do węzła Teofilów.



Zakopianka jednak "made in Poland". Ale budowa będzie droższa Ruszają przygotowania do budowy odcinka zakopianki pomiędzy Rdzawką a Nowym Targ... zobacz więcej » Na realizację umowy, czyli projekt i budowę odcinka S14, wykonawca będzie miał 32 miesiące (bez okresów zimowych) od dnia jej podpisania. Między węzłami Lublinek i Teofilów ma powstać dwujezdniowa trasa o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną.



W ramach S14 zaprojektowano cztery węzły drogowe, ponad 20 obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, dużych i małych przejść dla zwierząt. W trakcie realizacji przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z drogą ekspresową, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, a także urządzenia melioracyjne).



Budowa drogi ekspresowej S14 pozwoli domknąć ring tras szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej, co poprawi warunki życia mieszkańców: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także skróci czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo podróżowania. Odcinek ten odciąży położoną na wschód od Łodzi autostradę A1, a także ułatwi poruszanie się po całej aglomeracji, bez konieczności przejazdu przez centra Łodzi i jej miast satelitarnych.

Jak wskazano można spodziewać się w 2022 roku aglomeracja łódzka zostanie otoczona ringiem drogowym.