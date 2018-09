Ruszają przygotowania do budowy ponad 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do Krakowa. W środę małopolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę z włoską firmą Salini Impregilo. Inwestycja pochłonie 1,07 miliarda złotych.

Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Oznacza to, że odcinek powinien być gotowy w 2022 roku. Trasa zostanie objęta 10-letnią gwarancją jakości.

Trzy odcinki realizacyjne

S7 Widoma - Kraków powstanie w ramach 55,6-kilometrowej trasy od granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, która została podzielona na trzy części realizacyjne.

Umowa na projekt i budowę S7 węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma została zawarta 8 stycznia br. Trwają też przygotowania do budowy S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Szczepanowic.

Droga ekspresowa S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie 8 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.



Według Ministerstwa Infrastruktury wybudowanie tej trasy przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców w miejscowościach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej.

Jak dodano, nowy odcinek umożliwi także aktywizację gospodarczą terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowanie układu komunikacyjnego w północno-wschodnim obszarze Krakowa oraz odciąży Kraków od ruchu tranzytowego.

Problemy z wyborem wykonawcy

Przy wyborze wykonawcy nie obyło się bez odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Przetarg na odcinek od węzła Widoma do Krakowa został ogłoszony we wrześniu 2015 roku, a oferty otwarto jesienią 2017 roku.

Najtańszą złożyła włoska firma Impresa Pizzarotti (1 mld 22 mln zł). Oferta ta - po przebadaniu i złożeniu wyjaśnień przez wykonawcę - została jednak odrzucona przez małopolski oddział GDDKiA. Firma odwołała się w tej sprawie do KIO, ale jej odwołanie zostało oddalone. Następnie Impresa Pizzarotti miała zastrzeżenia po wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę firmy Salini Impregilo (1 mld 72 mln zł).

KIO uwzględniła to odwołanie i w wyroku z kwietnia br. nakazała ponowne badanie oferty firmy Impresa Pizzarotti pod kątem rażąco niskiej ceny. Podmiot nie złożył wyjaśnień w terminie, w związku z tym oferta została odrzucona.

GDDKiA poinformowała jednak, że w trakcie badania ofert pojawiły się nowe okoliczności dotyczące firmy Salini Impregilo. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w maju odstąpił bowiem od umowy z Konsorcjum Salini, na projekt i budowę S8 z winy wykonawcy. Dlatego GDDKiA wykluczyła wykonawcę z przetargu na budowę odcinka S7 od węzła Widoma do Krakowa.

Firma Salini złożyła odwołanie do KIO. Izba nakazała unieważnienie wykluczenia oraz powtórzenie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem tej złożonej przez wykonawcę z Włoch. W efekcie oferta firmy Salini Impregilo ponownie została wskazana jako najkorzystniejsza.

Zakopianka w budowie

Resort infrastruktury poinformował, że w ramach budowy S7 w województwie małopolskim powstaje także odcinek ekspresowej zakopianki pomiędzy Lubniem a Rabką-Zdrojem, który jest najtrudniejszym do zrealizowania fragmentem tej trasy.

Odcinek ten pozwoli na znaczące skrócenie podroży na południe kraju. Na trasie do Zakopanego prowadzona jest też budowa odcinka drogi krajowej 47 od Rabki-Zdroju do Chabówki.

W ubiegłym tygodniu podpisano zaś umowę na projekt i budowę kolejnego odcinka dwujezdniowej zakopianki od Rdzawki do Nowego Targu.