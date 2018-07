Ruszają przygotowania do budowy prawie 16 kilometrów autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe w województwie łódzkim. W poniedziałek podpisano umowę na realizację inwestycji, której koszt wyniesie około 478,9 miliona złotych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie zwróciła uwagę, że jest to pierwszy z czterech odcinków autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego, jakie zostały do wybudowania.

Jak dodano, odcinek od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe wprawdzie jest obecnie w użytku, ale wymaga przebudowy i modernizacji.

O inwestycji

Nowa autostrada, o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz pas awaryjny, będzie biegła w śladzie istniejącej drogi. "Nowością będzie nawierzchnia betonowa i fakt, że węzeł Piotrków Trybunalski Zachód zyska nowe relacje skrętne. Dodatkowo będzie można skręcić z Łodzi w kierunku Warszawy i z Warszawy na Łódź, co dotychczas nie było możliwe" - poinformowała GDDKiA.

Wykonawcą kontraktu w systemie "Zaprojektuj i zbuduj" jest konsorcjum firm Budimex-Strabag.

Zgodnie z warunkami kontraktu przewidywany czas realizacji to 32 miesiące od chwili podpisania umowy, do czego należy doliczyć okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Koszt przedsięwzięcia to około 478,9 mln zł.

- Po zakończeniu budowy autostrada w naturalny sposób utworzy główny szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto z Czechami Gorzyczkach, prowadząc przez okolice Torunia, Łodzi i Katowic co ułatwi dostępu do polskich portów z Czech, Słowacji czy Węgier. W efekcie przyczyni się do rozwoju rodzimej gospodarki zarówno w ujęciu lokalnym i ogólnokrajowym. Będzie podstawowym rusztem komunikacyjnym kraju - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Pozostałe odcinki

Zgodnie z informacjami GDDKiA pod koniec sierpnia powinno dojść do podpisania umowy na odcinek B od węzła Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk, o długości około 24,2 km.

Z kolei na początek września planowane jest podpisanie umowy na odcinek C od Kamieńska do Radomska, o długości około 16,7 km.



W przypadku ostatniego, 7-kilometrowego odcinka A1 w Łódzkiem od Radomska do granicy województwa do podpisania umowy także powinno dojść pod koniec sierpnia.

Autostrada A1 jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym, przecinająca całe terytorium kraju. Jednocześnie stanowi ona część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz priorytetowego projektu "Autostrada Gdańsk - Brno/Bratysława - Wiedeń".