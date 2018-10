W poniedziałek oddano do użytku ponad 36-kilometrowy fragment trasy S3 od węzła Legnica Południe do węzła Bolków w województwie dolnośląskim. Jak powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, droga dedykowana jest regionom zachodnim, a w sposób szczególny zespołowi portów Szczecin-Świnoujście.

Dodał, że beneficjantami tej trasy będą też Czesi, który z Pragi będą mogli dojechać nad polskie morze.

Dwa odcinki

Budowa fragmentu S3 od węzła Legnica Południe do węzła Bolków podzielony został na dwa odcinki. Pierwszy, do węzła Jawor Wschód - o długości niemal 20 kilometrów - zrealizowało konsorcjum firm Eurovia Polska i Warbud. Wartość budowy tego odcinka to ponad 295 mln zł.

Drugi odcinek, do węzła Bolków - o długości ponad 16 kilometrów, zrealizowała firma Mota-Engil Central Europe. Wartość tej inwestycji to ponad 322 mln zł.



Trasa ma dwa pasy w każdą stronę. Na oddanym w poniedziałek odcinku są cztery nowe węzły drogowe: Jawor Północ, Jawor Wschód, Jawor Południe i Bolków.



Trasa S3 łączy wybrzeże Polski z paneuropejskimi korytarzami transportowymi. Prowadzi od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin, wzdłuż zachodniej granicy kraju, przez ośrodki miejskie Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, Zagłębie Miedziowe (Głogów, Lubin, Polkowice, Legnica) do południowej granicy z Czechami.



Na Dolnym Śląsku w budowie jest jeszcze fragment S3 łączący węzeł Lubin Północ oraz węzeł Kaźmierzów. W środę ma zostać podpisana umowa na budowę ostatniego fragmentu trasy z Bolkowa do granicy z Czechami w Lubawce.