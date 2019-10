Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na zaprojektowanie i budowę dwóch z czterech tak zwanych odcinków realizacyjnych nowego fragmentu ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą.

O przetargach poinformowano w czwartek w Katowicach na podsumowaniu konferencji "Kongres Programu dla Śląska", która w ubiegłym tygodniu odbyła się w tym mieście. W trakcie czwartkowego spotkania, w którym uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, GDDKiA podpisała umowę na realizację innego odcinka S1 – tzw. obejścia Węgierskiej Górki.

Dyrekcja przygotowywała też w ostatnich latach budowę ok. 40 km nowej ekspresowej trasy S1 z Mysłowic do Bielska-Białej. W styczniu br. informowała o pozyskaniu tzw. koncepcji programowej dla tej, szacowanej w Programie Budowy Dróg Krajowych na ponad 3 mld zł, inwestycji. Nie ma chętnych na ukończenie części A1 Ani jedna firma nie zgłosiła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostr... zobacz więcej »

Ogłoszenie przetargów

W czwartkowym komunikacie GDDKiA podała, że wyłonieni w przetargach wykonawcy będą realizować zadania w formule "Projektuj i buduj", co oznacza, że w ramach zadania zaprojektują i wykonają nowe odcinki drogi oraz uzyskają wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy.

Długość dwóch z czterech odcinków, na jakie podzielono tę inwestycję wynosi 28 km. To odcinki od węzła Kosztowy II (w Mysłowicach) do węzła Oświęcim oraz od węzła Oświęcim do Dankowic.



Odcinek węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) obejmuję budowę drogi ekspresowej o długości 12,9 km oraz obwodnicy Bierunia o długości 2,1 km, trzech węzłów (Kosztowy II, Lędziny, Bieruń) oraz jedną parę Miejsc Obsługi Podróżnych. Odcinek Oświęcim (z węzłem) – Dankowice obejmuje budowę drogi ekspresowej o długości 15,2 km i trzech węzłów (Oświęcim, Wola, Brzeszcze). Obecny termin składania ofert w tych dwóch postępowaniach to 14 stycznia 2020 r.

Jak przekazała w czwartek Dyrekcja, przetargi na pozostałe dwa odcinki tego fragmentu S1 planuje ogłosić jeszcze w tym roku. W październiku ma ruszyć przetarg na odcinek Dankowice – Bielsko-Biała. Ogłoszenie kolejnego postępowania – na odcinek obejmujący obwodnicę Oświęcimia – planowane jest w grudniu br.

Odcinek Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem) obejmuje budowę drogi ekspresowej o długości 12 km, dwóch węzłów drogowych (Stara Wieś, Suchy Potok), jednej pary miejsc obsługi podróżnych oraz tzw. obwodu utrzymania drogi. Ostatni odcinek to odrębna obwodnica Oświęcimia (odchodząca od węzła S1 Oświęcim) – o długości 9 km.



Oczekiwany w woj. śląskim od lat liczący ok. 40 km trasy S1 z Mysłowic do Bielska-Białej odcinek ma być dwujezdniową trasą o parametrach drogi ekspresowej - w całości wytyczoną nowym śladem. Wraz z nią mają powstać obwodnice Oświęcimia i Bierunia. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w obecnym rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.

Potrzebna trasa

Ekspresowa trasa jest potrzebna, ponieważ istniejąca droga krajowa nr 1 przez Tychy, Pszczynę, Goczałkowice i Czechowice-Dziedzice od dawna nie wytrzymuje natężenia ruchu. Problemem są m.in. liczne skrzyżowania ze światłami. Szczególnie korkuje się odcinek od Pszczyny przez Goczałkowice-Zdrój po Czechowice-Dziedzice. Przetargi drogowe do końca 2019 roku. Oto lista Przetargi na 226 kilometrów dróg chce do końca roku ogłosić Generalna Dyrekcja D... zobacz więcej »

Po wieloletnich sporach wokół przebiegu drogi w marcu 2017 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program tej inwestycji. Otworzyło to drogę do wyłonienia wykonawcy tzw. koncepcji programowej. Opracowywanie tego dokumentu, wskazującego założenia do rozwiązań projektowych i technologii budowy, zakończono pod koniec 2018 r.



Droga ekspresowa S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej połączy istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej – lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1.



Odcinek Kosztowy – Suchy Potok to najdłuższy z czterech fragmentów trasy S1 przeznaczonych do realizacji w obecnym rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.



Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 o długości 135 km w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała-Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.



Aby dokończyć całą arterię, potrzebna jest także druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie (ok. 9,5 km – umowę już podpisano); przebudowa do standardu drogi ekspresowej obecnej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7,7 km – przygotowywany jest przetarg) oraz budowa – nowej obwodnicy Węgierskiej Górki (8,5 km – umowę podpisano w czwartek).