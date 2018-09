Przedostatni, liczący 16 kilometrów odcinek trasy S8 między Warszawą a Białymstokiem został udostępniony kierowcom. Pełne połączenie ma nastąpić jeszcze przed końcem października - poinformowała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodzi o fragment S8 od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. W drugiej połowie października ma być gotowy ostatni odcinek: Wyszków - węzeł Poręba, co pozwoli podłączyć Białystok z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i Europie.

Dwujezdniowa trasa

Udostępniony kierowcom odcinek od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej jest kolejnym (po fragmencie Ostrów Mazowiecka - granica województwa) - z mazowieckich odcinków S8, z którego kierowcy mogą korzystać - na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu z ograniczeniem prędkości do 100 kilometrów na godzinę, co wynika z trwających prac wykończeniowych.



Odcinek od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej realizuje konsorcjum firm PORR i UNIBEP.

GDDKiA ogłosiła przetarg na ten odcinek pod koniec grudnia 2014 roku. Umowę z wykonawcą podpisano zaś 17 lutego 2016 roku.

Nowo oddana dwujezdniowa trasa, oprócz odcinka omijającego miejscowość Dybki, biegnie po starym śladzie drogi krajowej numer 8. Koszt realizacji to około 405 mln zł.