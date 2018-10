Rzecznik GDDKiA: mosty kontrolujemy co roku

Do końca bieżącego roku ogłosimy przetargi na dziewięć odcinków dróg o łącznej długości 138 kilometrów - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wśród nich będą ciągi dróg: A18, S11, DK9, 28, 45 i 78.

"Będziemy szukać wykonawców przebudowy południowej nitki obecnej DK18 by dostosować ją do parametrów autostrady na blisko 22-kilometrowym odcinku za węzłem Żary Zachód na DK12 i przed węzłem Iłowa na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 296" - czytamy w komunikacie.

Ponadto, jak poinformowała GDDKiA, ogłoszony zostanie przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna (28 km) w ciągu przyszłej S11, a także odcinka tej trasy od Koszalina do Bobolic (47,7 km).



"Kolejne przetargi będą dotyczyć budowy obwodnic: Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9 (2,7 km), Nowego Sącza - fragmentu na terenie gminy Chełmiec na DK28 (1,4 km), Praszki na DK45 (blisko 12 km) oraz Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 (ponad 24 km)" - napisano.



GDDKiA przypomniała, że we wrześniu ogłosiła przetarg na wykonawcę ponad 17 km przyszłej S16 od Borek Wielkich do Mrągowa.

