Władze Gdańska wprowadzą bon żłobkowy do kwoty 500 złotych. Uchwałę w tej sprawie przyjęła w czwartek Rada Miasta Gdańska. Świadczenie będące dopłatą do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku skierowane jest do rodziców, którzy nie znaleźli miejsca dla potomstwa w miejskich placówkach.

Uchwałę w sprawie bonu żłobkowego przyjęto po ponadgodzinnej dyskusji prawie jednogłośnie – 32 radnych było za, a tylko jeden przeciw.

Świadczenie od września

Obecnie za pobyt w placówce Gdańskiego Zespołu Żłobków opłata (bez wyżywienia) do 10 godzin dziennie wynosi 459 zł. Liczba miejsc w miejskich żłobkach wynosi 1088, a liczba czekających na miejsce (na 1 kwietnia 2019 r.) to 4238.

Bon żłobkowy będzie przysługiwał osobom zamieszkałym w gminie miasta Gdańska, które pracują i płacą podatki w Gdańsku, nie korzystają z urlopu wychowawczego. Ponadto taka osoba musi zrezygnować z ubiegania się o przyjęcie dziecka do miejskiego żłobka, i zapisać dziecko do żłobka prywatnego na pięć dni w tygodniu przez minimum pięć godzin dziennie (musi zostać zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem niepublicznym).

Dochody rodzin ubiegających się o bon żłobkowy nie mogą przekraczać 2,5 tys. zł na osobę.



Bon będzie przyznawany na dany rok szkolny do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata (do wygaśnięcia umowy na świadczenie usług w danym roku szkolnym) – czyli do 31 sierpnia.



Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia, rozpoczyna się 1 września 2019 r., a kończy 31 sierpnia 2020 r.

500 zł także na opiekunki

Na konferencji prasowej prezydent Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że opieka nad najmłodszymi dziećmi była jednym z głównych postulatów programowych zarówno w jesiennych wyborach samorządowych, jak i w marcowych, przedterminowych na prezydenta Gdańska.



- Co ważne, bon żłobkowy obejmie nie tylko tradycyjnie funkcjonujące żłobki, ale także opiekę realizowaną przez tzw. opiekunów domowych czy kluby malucha – wyjaśniła Dulkiewicz.



W pierwszym roku działalności bonu żłobkowego w budżecie miasta przeznaczono na ten cel 9,5 mln zł.



Jednocześnie władze Gdańska obiecują budowę kolejnych żłobków - w tej kadencji ma powstać 16 placówek, z czego większość w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.