Jesteśmy w bardzo wzrostowej fazie, jeśli chodzi o branżę gamingową - powiedział dziennikarzom premier Mateusz Morawiecki podczas warszawskiego Game Jam Square, czyli imprezie polegającej na tworzeniu gier komputerowych na wybrany temat.

- Można powiedzieć, że Dolina Krzemowa nie dlatego jest słynną amerykańską Doliną Krzemową, że jest tam krzem, tylko dlatego, że są tam wspaniałe talenty - powiedział Morawiecki. - I my mamy tutaj za mną właśnie takie talenty - ocenił wskazując trwające za jego plecami zmagania programistów.



- Jestem pełen podziwu dla tego, co kreatywne zespoły potrafią tutaj wymyślić - ocenił.

Wsparcie od rządu

Polski producent gier z historycznym rekordem Kurs akcji CD Projekt wystrzelił we wtorek do rekordowego poziomu. To reakcja in... zobacz więcej » Premier przypomniał, że to kolejne jego spotkanie z branżą gamingową. Zanim spotkał się z dziennikarzami, przyglądał się pracy zespołów, udzielił też wywiadu jednemu z jutuberów.



- To co widziałem na tych ekranach, to co ludzie wymyślają, w jaki sposób przetwarzają tę rzeczywistość, żeby przybliżyć nam problemy i pokazać, w jaki sposób można je rozwiązywać, to jest właśnie gaming w pełnej swojej krasie - wyjaśnił.



- Staramy się, jako rząd wspierać na różne możliwe sposoby - począwszy od tworzenia odpowiednich programów na uniwersytetach, a skończywszy na bezpośrednim wsparciu oraz na promocji tego typu zagadnień, jak różne hakatony, czy imprezy gamingowe, e-sportowe, albo takie game jamy, jak to które tutaj widzimy - zapewnił szef polskiego rządu.



Jego zdaniem "to wspaniały sposób na promocję Polski, promocję polskiej kultury, promocję wspaniałej polskiej historii".



- Cieszę się, że wszyscy ci, którzy tworzą te gry pamiętają o promocji Polski, bo rzeczywiście mamy tak wspaniałą i historię, i rzeczywistość naszą dzisiaj, i przyszłość - ta innowacyjna przyszłość - że jest co promować - przekonywał

