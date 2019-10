PKN Orlen przedstawił Komisji Europejskiej warunki zaradcze dotyczące przejęcia Lotosu - poinformował we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

- Złożyliśmy Komisji Europejskiej propozycje warunków zaradczych, które oceniamy (...) jako dobre i nadal prowadzimy w tym zakresie dialog - powiedział Obajtek.

Obajtek zaznaczył, że chodzi o warunki, które "pozwalają (...) przeprowadzić tę transakcję, a Skarbowi Państwa pozwalają zgodzić się na tę transakcję". Jak mówił, na obecnym etapie nie może przedstawić szczegółów.

Pytany o zastosowaną w negocjacjach z KE procedurę "zatrzymania zegara" (ang. "stop the clock") prezes PKN odpowiedział, że uzyskanie dodatkowych informacji, o które poprosiła Komisja, wymaga dostosowania systemu informatycznego spółki. "Zatrzymanie zegara" wielkiej fuzji w Polsce PKN Orlen i Komisja Europejska zdecydowały się na zastosowanie procedury "z... zobacz więcej »

- W związku z tym prosiliśmy o zastosowanie procedury "stop the clock" z racji tego, żeby nam ten czas nie biegł - tłumaczył.

Podkreślił, że procedury takie są stosowane w przypadku fuzji na wniosek Komisji lub na wniosek zainteresowanego. Obajtek dodał, że mimo procedury "zatrzymania zegara" nadal trwają rozmowy z Brukselą.

"Zatrzymanie zegara"

Pod koniec września Orlen informował w komunikacie, że spółka i Komisja Europejska zdecydowały się na zastosowanie procedury "zatrzymania zegara" w negocjacjach dotyczących zgody na przejęcie przez płocki koncern Grupy Lotos.

Zastosowanie procedury "stop the clock" oznacza, że KE dała spółce więcej czasu na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych informacji w procesie przejęcia kapitałowego Lotosu.

W opinii koncernu zastosowanie procedury to korzystne rozwiązanie dla obu stron procesu negocjacji. Dzięki procedurze "zatrzymania zegara" PKN Orlen zyskuje czas na zebranie dodatkowych informacji, a Komisja będzie miała więcej czasu na przeanalizowanie przedstawionej dokumentacji przed podjęciem finalnej decyzji - zaznaczył płocki koncern.



Komisja Europejska ma teoretycznie czas do 22 stycznia 2020 roku na wydanie decyzji w sprawie połączenia Orlenu z Lotosem. Termin ten zostanie jednak wydłużony o czas stosowania procedury "stop the clock".