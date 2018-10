Powstała przez blisko 30 lat lista hańby kolejowej, czyli odcięcie ponad sto miejscowości, zamieszkałych przez więcej niż 10 tysięcy mieszkańców, powinna ulec systematycznemu skracaniu – powiedział wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski, komentując start programu Kolej plus.

Zapowiedziany tuż przed wyborami samorządowymi program Kolej plus zakłada uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego - ich udział w kosztach inwestycji zakładany jest na 15 proc. wartości.



- Z całą pewnością powstała przez blisko 30 lat lista hańby kolejowej, czyli odcięcie ponad 100 miejscowości zamieszkałych przez więcej niż 10 tys. mieszkańców, powinna ulec systematycznemu skracaniu - powiedział Furgalski.

Jak dodał, "trzeba jednak sobie szczerze powiedzieć, że kolej nie wróci wszędzie, bo byłoby to i nieracjonalne, i zbyt drogie".

Białe plamy w transporcie

Jak zauważył ekspert, "w ramach Krajowego Programu Kolejowego mamy zaplanowane ponad 4,7 mld zł do wydatkowania na ponad 50 projektów inwestycyjnych.

W tym aspekcie niedobrze się stało – i to musi ulec zmianie przy rozszerzaniu zakresu programu (Kolej plus - red.), że przedstawione propozycje nie były konsultowane z samorządami i przewoźnikami kolejowymi, czy przewidują na dane linie powrót ruchu i czy akurat tam widzą dla siebie główny priorytet dostępności komunikacyjnej" - podał Furgalski.



Zdaniem eksperta "dobrze byłoby także poznać dokładne źródła finansowania, a co za tym idzie i harmonogram inwestycji".

Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR przypomniał także, że "czekamy już kolejny rok na zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, które finansowo ratowałyby lokalne połączenia autobusowe".

- Pozwoliłoby to zasypywać białe plamy w transporcie zbiorowym, które dotknęły już blisko 14 mln mieszkańców naszego kraju. Komunikacja taka, przez lokalizację przystanków przy stacjach kolejowych, zasilałaby tę formę transportu - podał.

Powroty na kolejową mapę