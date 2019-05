Nasz system wdrażania i podejście do wykorzystywania funduszy europejskich jest swego rodzaju wzorcem w Unii Europejskiej - ocenił w TVN24 BiS minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

- Gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, początki były trudne. Groziło nam niewykorzystanie pieniędzy z pierwszej perspektywy 2004-06. Ale zmieniliśmy ten model. Z takiego, który koncentrował się na samym wydawaniu pieniędzy unijnych na taki, w którym polityka spójności, fundusze strukturalne są ważnym instrumentem do wsparcia procesów rozwojowych - mówił Kwieciński.

Minister o najnowszych prognozach. "Jak wędrówka po górach" Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozy wzrostu gospodarczego dla Pols... zobacz więcej » - Do tego dostawaliśmy cały system programowania i później realizacji tej perspektywy. Można powiedzieć, że z pewnymi modyfikacjami ten system działa do dzisiaj i działa bardzo skuteczne. Nie straciliśmy żadnego euro. I co ważne, te pieniądze przekładają się na rozwój gospodarczy - dodał.

Jak zauważył Jerzy Kwieciński, Grecja otrzymała prawie trzy razy więcej pieniędzy od Polski w przeliczeniu na mieszkańca.

- Czy to się przełożyło na taki sam wzrost gospodarczy? Nie. W zeszłym roku przegoniliśmy Grecję (PKB na mieszkańca) - powiedział szef resortu inwestycji i rozwoju.

Efektywne wydawanie

W komunikacie opublikowanym 7 maja ministerstwo inwestycji i rozwoju oceniło, że "Polska jest wśród państw UE, które najefektywniej i najsprawniej wykorzystują dostępne środki unijne".

"Do końca ubiegłego roku wartość wnioskowanego dofinansowania unijnego osiągnęła 618 miliardów złotych, a wkład unijny w umowy na realizację inwestycji wyniósł 382 miliardy złotych. Z tej kwoty beneficjenci rozliczyli 97 miliardów złotych" - czytamy.



- Na półmetku unijnej siedmiolatki mamy powody do zadowolenia. Nie dość, że na jej starcie uratowaliśmy 30 miliardów złotych z poprzedniej, to jeszcze sprawnie i rozsądnie rozpoczęliśmy rozdzielanie nowych funduszy - podkreślał Kwieciński podczas konferencji podsumowującej proces wdrażania programów operacyjnych w pierwszej połowie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 (uwzględniając zasadę n+3 zakończy się ona w 2023 roku).

- W tej chwili jesteśmy na dobrej ścieżce do tego, żeby Polska w pełni wykorzystała sto procent przyznanych jej środków na obecna perspektywę finansową i o to chcemy, jako rząd, ale szczególnie moje ministerstwo, zadbać. Żeby żadne euro się nie zmarnowało, żeby wszystkie środki przyznane naszemu krajowi nie tylko zostały wykorzystane, ale wykorzystane dobrze - mówił szef resortu inwestycji i rozwoju.