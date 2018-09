Odtwórz: Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

Narodowy Bank Polski w lipcu i sierpniu zwiększył rezerwy złota o dziewięć ton - poinformował brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na opracowanie firmy Macquarie. Jak dodano, byłby to pierwszy zakup złota wśród państw Unii Europejskiej od początku XXI wieku.

"Financial Times" podaje, że NBP kupił złoto w dwóch transzach: dwie tony w lipcu i siedem ton w sierpniu. Dziennik zaznacza, że tym samym Polska zwiększyła swoje rezerwy tego kruszcu po raz pierwszy od 1998 roku.

Jednocześnie byłaby to pierwsza taka transakcja w Unii Europejskiej od początku tego stulecia. W ostatnim czasie zachodnie banki centralne raczej sprzedawały posiadane złoto.

NBP nie komentuje

W odpowiedzi na prośbę tvn24bis.pl o odniesienie się do informacji dotyczących zakupu złota, Narodowy Bank Polski zaznaczył, że "nie komentuje i nie przekazuje informacji o bieżących działaniach w zakresie zarządzania rezerwami dewizowymi oraz wykorzystania innych instrumentów wynikających w zadań banku centralnego".

Zakup takiej ilości złota przez bank centralny oznaczałby, że stan polskich rezerw w tym kruszcu wzrósł z 103 ton do 112 ton. Nadal stanowią ona jednak stosunkowo niewielką część (16 mld zł) z wartych 416 mld złotych rezerw.

Warto dodać, że Polska większość posiadanego złota przechowuje w Londynie, w skarbcu Banku Anglii.

Rekordowy rok

Według "Financial Times" od początku roku banki centralne kupiły rekordową ilość złota - w sumie 264 ton tego kruszcu.

Swoje zasoby w najmocniejszym stopniu zwiększyły takie państwa jak Rosja, Turcja czy Kazachstan. To największe zakupy złota od sześciu lat - podaje w swoim raporcie firma doradczo-analityczna Macquarie Group.

Czynnikiem przemawiającym za zwiększeniem rezerw złota miałaby być relatywnie niska cena.

W tym roku kurs złota spadł o 10 proc., m.in. za sprawą silnego dolara. O ile inwestorzy są mniej zainteresowani lokowaniem swoich pieniędzy w złoto, to dla banków centralnych jest to coraz bardziej atrakcyjna lokata. Jak zauważa Financial Times, banki centralne mogą kupować złoto, przede wszystkim, aby zdywersyfikować swoje rezerwy.

W Polsce NBP inwestuje w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w właśnie w złocie.