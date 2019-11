Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania wobec pięciu kancelarii odszkodowawczych, które oferują frankowiczom pomoc w sporach z bankami - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

"DGP" zwraca uwagę, że kancelarie odszkodowawcze, które dotąd zajmowały się w imieniu klientów sporami z firmami ubezpieczeniowymi, zaczęły kierować ofertę do posiadaczy hipotek we franku.

Wątpliwości