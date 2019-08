180 złotych - o tyle wyższa może być najbliższa rata frankowiczów w porównaniu do stycznia 2018 roku. Powodem jest drożejąca szwajcarska waluta, za którą w poniedziałek około południa trzeba było zapłacić 3,97 złotego.

Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera, zauważył, że sytuacja frankowiczów zmienia się jak w kalejdoskopie. "Jeszcze na początku 2018 roku kurs franka wynosił około 3,50 złotego, a wysokość rat była już bliska poziomowi z momentu udzielenia kredytu. Obecnie kurs wynosi już 3,97 złotego" - podał.

Z wyliczeń Expandera wynika, że najbliższa rata może być o 180 złotych wyższa niż w styczniu 2018 roku. Wynika z nich również, że w zdecydowanej większości przypadków suma zapłaconych już rat przewyższyła sumę dla analogicznego kredytu w złotych. "Zniknęły więc korzyści jakie uzyskali frankowicze dzięki temu, że początkowo ich raty były znacznie niższe niż kredytów w złotych" - czytamy w raporcie.









Frank drożeje

Sadowski podał, że coraz wyższe raty kredytów we frankach to efekt dwóch czynników. Złoty traci na wartości w stosunku do euro, a jednocześnie frank zyskuje na wartości w stosunku do euro.

Sadowski podał, że coraz wyższe raty kredytów we frankach to efekt dwóch czynników. Złoty traci na wartości w stosunku do euro, a jednocześnie frank zyskuje na wartości w stosunku do euro.

Główny analityk Expandera zwrócił jednak uwagę, że "na szczęście jednocześnie spada też LIBOR CHF, od którego zależy oprocentowanie kredytów we frankach". Oprocentowanie przykładowego kredytu jeszcze w czerwcu wynosiło 0,69 procent, a obecnie jest to 0,61 procent. "Niestety ten spadek jest zbyt mały, aby w pełni zrekompensować wzrost kursu. Raty kredytów we frankach są więc coraz wyższe" - zastrzegł Jarosław Sadowski.

W przypadku kredytu na kwotę 300 tysięcy złotych na 30 lat, zaciągniętego na początku 2008 roku, najbliższa rata wyniesie około 1777 złotych. Dla porównania jeszcze w styczniu tego roku było to 1728 złotych, a w styczniu 2018 roku 1595 złotych.



Jak czytamy w analizie, analogiczny kredyt w złotych ma obecnie ratę wynoszącą 1312 złotych, a więc jest ona niższa aż o 465 złotych od kredytu w szwajcarskiej walucie. "Suma zapłaconych dotychczas rat, w przypadku kredytu we frankach wynosi 229 643 złote i jest o 15 172 złote wyższa niż dla kredytu złotowego" - wskazano.

Jarosław Sadowski podkreślił zatem, że początkowe korzyści z tytułu niższych rat zostały "skonsumowane". Dodatkowo z miesiąca na miesiąc różnica rośnie, gdyż raty kredytów w złotych są zdecydowanie niższe.









Wyliczenia Expandera dotyczą kredytu na kwotę 300 tysięcy złotych na 30 lat, zaciągniętego w na początku 2008 roku, gdy kurs franka wynosił 2,19 złotego. Marża kredytowa to 1,4 procent. Uwzględniono spread walutowy. Kredyt w złotych wykorzystany do porównania i zaprezentowany na wykresie również został udzielony na początku 2008 roku na kwotę 300 tysięcy złotych na 30 lat, z marżą 1,15 procent.